Wichury 90 km/h to nie wszystko. Będzie niebezpiecznie. Pogodowe szaleństwo

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (2.02.2024) zachmurzenie w dzień będzie duże z postępującymi od północnego zachodu w głąb kraju większymi przejaśnieniami. Szykuje się paskudna pogoda! Będzie padał deszcz i śnieg, do tego wichury. Gdzie będzie najgorzej?

- Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju również deszczu ze śniegiem; na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. W Tatrach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - podają eksperci IMGW.

Zaskakująca pogoda na luty 2024. Zima uderzy w niespodziewanym momencie. Ekspert zobaczył to dokładnie

W ciągu dnia temperatury na plusie.

- Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie i 3°C na wschodzie oraz miejscami nad morzem do 4°C, 6°C na pozostałym obszarze kraju; w rejonach podgórskich 2°C, 4°C - czytamy w prognozie IMGW.

Synoptycy ostrzegają przed wichurami! Jak czytamy, wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, w centrum i na północnym wschodzie w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h; nad morzem wiatr silny do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h i tam miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (2.02.2024/3.02.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (2.02.2024/3.02.2024) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, głównie we wschodniej połowie kraju. Nad morzem miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od -3°C na Suwalszczyźnie i -2°C na wschodzie do 2°C na zachodzie i 3°C, 4°C nad morzem; w rejonach podgórskich -3°C, -1°C. W rejonach spadku temperatury poniżej 0°C możliwe oblodzenie i śliskość nawierzchni dróg. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, w centrum i na wschodzie w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, stopniowo słabnący; nad morzem wiatr początkowo silny do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, północno-zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

