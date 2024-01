Załamanie pogody w czwartek, 1 lutego. Jaką prędkość osiągną wichury?

Potężne wiatry smagają Skandynawię, a odpowiadający za nie niż znad Atlantyku w czwartek, 1 lutego, dotrze również do Polski - informuje serwis Fanipogody.pl. O ile na zachodnich wybrzeżach północnej Norwegii ich prędkość już teraz przekracza ona 160-180 km/h, to w naszym kraju te wartości będą wyraźnie mniejsze, choć nadal bardzo duże, co może stwarzać liczne niebezpieczeństwa. Co prawda pierwsze podmuchy odczujemy już w środę, to dopiero w kolejnych dniach pojawią prawdziwe wichury, gdy przez Polskę przejdą dwa fronty atmosferyczne.

- Wiatr zacznie wzmagać się szczególnie w najbliższy weekend, kiedy to porywy na północy Polski sięgały będą 70-80 km/h. Jednak kulminacja wichury przypadka w kraju na początek kolejnego tygodnia. Jak widać na powyższej mapie z prognozą, wiatr w poniedziałek 5 lutego wiać w Polsce może z prędkością mocno przekraczającą 100 km/h. Oczywiście, do którego okresu, dotyczy prognoza, pozostaje jeszcze kilka dni. Prognozy mogą ulec korektom. Jednak miejmy świadomość, że pogoda w kraju na początku lutego może być groźna - informuje serwis Fanipogody.pl.

