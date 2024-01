Wiatr sprawi, że będziemy trząść się z zimna! To nie wszystko [Prognoza IMGW na 23.01.2024]

Wichury do 160 km/h, śnieżyce i jeszcze to! Fatalny początek tygodnia [Prognoza IMGW na 22.01.2024]

Wyższe temperatury, ale wiatr znacząco je obniżający - tak w skrócie można podsumować prognozę na wtorek, przygotowaną przez synoptyków z IMGW. Już w nocy z poniedziałku na wtorek (22/23 stycznia), na przeważającym obszarze kraju porywy wiatru osiągną 55 km/h, na obszarach podgórskich nawet do 85 km/h. Temperatury minimalne od -3 stopni na Podlasiu, do +4 na zachodzie.

- Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na południu miejscami możliwe opady marznące i powodujące gołoledź. Na obszarach podgórskich w Sudetach prognozowana suma opadów około 10 mm - alarmuje IMGW w prognozie na noc z poniedziałku na wtorek. Wiemy też, jak będzie wyglądać pogoda w ciągu dnia.

Pogoda na jutro. Prognoza pogody na wtorek, 23.01.2024

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. IMGW zapowiada miejscowe opady deszczu, na północy oraz obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h, w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na wschodzie oraz w kotlinach górskich, około 4°C w centrum do 7°C na zachodzie. Na najwyższe temperatury mogą liczyć mieszkańcy województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Silniejszy wiatr może znacząco obniżyć temperaturę odczuwalną. Weźcie pod uwagę i miejsce pod ręką ciepłe kurtki.

Prognoza na noc z wtorku na środę. Pogoda nie będzie spokojna

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie opady deszczu ze śniegiem i śniegu, po północy od zachodu do centrum postępować będą opady deszczu. Na krańcach wschodnich lokalnie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -3 stopni Celsjusza w kotlinach karpackich i 0°C na wschodzie, około 1°C w centrum do 3°C na zachodzie.

Wiatr na ogół będzie umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie nad ranem w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich w Sudetach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, nad ranem w porywach do 70 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach nad ranem do 130 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.