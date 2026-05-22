Upalna pogoda, ale miejscami możliwy deszcz. Gdzie będzie najcieplej? Prognoza IMGW na sobotę [23.05.2026]

IMGW zapowiada na sobotę 23 maja 2026 upalną pogodę z temperaturami sięgającymi nawet 26°C w zachodniej Polsce.

Mimo dominującego słońca, lokalne, słabe opady deszczu mogą wystąpić, zwłaszcza na wybrzeżu, a w innych regionach będzie nieco chłodniej.

Prognoza IMGW na sobotę 23 maja 2026

Jak podaje IMGW, w sobotę 23 maja zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża możliwe słabe opady deszczu.

Na termometrach nawet 26°C!

Temperatura maksymalna od 20°C, 21°C miejscami na północnym wschodzie i wschodzie, około 23°C w centrum, do 26°C na krańcach zachodnich; chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w kotlinach karpackich 17°C, 19°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, okresami, głównie na wybrzeżu, umiarkowany, z kierunków północnych, na zachodnim wybrzeżu także zachodni.

Noc z soboty na niedzielę. Prognoza IMGW 23 maja/24 maja 2026

Z informacji IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę 23 maja/24 maja 2026 zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i północnym zachodzie okresami wzrastające do dużego z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu.

Temperatura minimalna od 9°C, 10°C miejscami na południu i południowym wschodzie, około 13°C w centrum, do 15°C na zachodzie; chłodniej na terenach podgórskich Karpat około 7°C – podaje IMGW.

Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południu i w centrum także zmienny.