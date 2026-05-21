Zachmurzenie i przelotne opady. Pogoda na początek weekendu z niespodziankami [Prognoza IMGW na 22.05.2026]

Początek weekendu przyniesie zmienną aurę, z prognozowanymi przez IMGW niespodziankami pogodowymi na piątek 22 maja.

W dzień spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie, lokalne przelotne opady deszczu i maksymalnie 22°C w wielu regionach kraju.

Nocą natomiast pojawią się mgły, ograniczające widzialność nawet do 300 m.

Sprawdź, jak dokładnie kształtować się będzie pogoda w Twoim regionie i przygotuj się na nadchodzący weekend!

Pogoda IMGW na jutro

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w piątek 22 maja w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, jedynie rano i pod koniec dnia w wielu miejscach zachmurzenie małe.

- Miejscami słabe, przelotne opady deszczu – podaje IMGW.

Termometry wskażą maksymalnie do 22°C.

- Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, nieco chłodniej nad morzem oraz miejscami na Podlasiu i Podhalu, około 17°C, 18°C czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Miejscami w szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 55 km/h.

Noc z piątku na sobotę (22/23 maja 2026). Prognoza IMGW

Jak podają synoptycy, w nocy z piątku na sobotę (22/23 maja 2026) zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże.

Na zachodzie i północy kraju miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m – przestrzegają synoptycy.

Noc będzie dość ciepła, nawet do 13°C.

Temperatura minimalna od 6°C, 8°C na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, od 9°C do 12°C na przeważającym obszarze kraju, około 13°C lokalnie na zachodnim wybrzeżu – czytamy.

Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północy, w północnej części kraju skręcający na zachodni, a w centrum i na południu przechodzący w zmienny.