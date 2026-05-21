Pogoda na wakacje. Nad Europą rozbudują się potężne wyże

Modele pogodowe pokazują, że od czerwca do sierpnia na północy i wschodzie Europy dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Szczególnie silne antycyklony mają pojawić się nad północnym Atlantykiem. Polska znajdzie się bardzo blisko ich wpływu, co oznacza stabilną i słoneczną aurę przez dużą część lata.

Temperatury mocno powyżej normy. Nawet 2 st. C więcej

Według prognoz anomalie temperatury w Polsce mogą osiągać od 1 do nawet 2 st. C powyżej normy. Choć na pierwszy rzut oka nie brzmi to groźnie, w praktyce może oznaczać częste dni z temperaturami na poziomie 25-30 st. C oraz regularne fale upałów.

Najcieplejszym miesiącem ma być lipiec. Wtedy gorące masy powietrza mogą najmocniej dać się we znaki mieszkańcom Polski. Niewykluczone są także noce tropikalne, podczas których temperatura nie będzie spadać poniżej 20 st. C.

Pogoda długoterminowa na 2026 rok

Bałtyk może przeżyć prawdziwe oblężenie

Jeśli prognozy się sprawdzą, wielu Polaków może zrezygnować z zagranicznych wyjazdów i postawić na wypoczynek nad Bałtykiem. Wysokie temperatury oraz duża liczba słonecznych dni mogą sprawić, że polskie plaże będą pełne turystów. Sezon nad morzem będzie więc wyjątkowo udany dla branży turystycznej.

Nie zabraknie chwil ochłodzenia

Meteorolodzy podkreślają jednak, że mimo wyraźnie dodatnich anomalii temperatury lato 2026 nie będzie nieprzerwaną falą upałów. Okresami mogą pojawiać się chłodniejsze dni oraz bardziej wilgotne fronty atmosferyczne, lecz takich epizodów ma być mniej niż w ubiegłym roku, a to z pewnością ucieszy wszystkich tych, którzy liczą na opalanie na plaży.

