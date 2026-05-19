Zapowiadają kolejną porcję burz i deszczu. W tych regionach będzie najgorzej

Deszcze i burze rozgościły się w naszym kraju. Widać je również w prognozie na najbliższą noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w swojej analizie dotyczącej 19/20 maja, zwraca uwagę m.in. na:

Zanikające przelotne opady deszczu na zachodzie i północy, początkowo możliwe jeszcze burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 milimetrów. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Wiatr słaby, w czasie burz porywisty z prędkością do około 60 km/h.

Temperaturę minimalną od 7 do 11 stopni Celsjusza, chłodniej na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej około 5°C oraz w kotlinach karpackich około 3 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na środę, 20 maja

Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widać konkretną dawkę deszczu. Na niebie zobaczymy sporo chmur. W wizualizacji dr Alana Mandala (stan na 13:30) prognozowane są burze dla województwa warmińsko-mazurskiego. Jak to wygląda we szczegółach? - Po południu przelotne opady deszczu, miejscami, zwłaszcza na wschodzie i w centrum burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm - podaje IMGW. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością do 60 km/h.

Apelujemy o ostrożność na drogach. Miejscami drogi będą śliskie, a co za tym idzie - droga hamowania dłuższa. Są też dobre wieści i dotyczą one temperatur. W większości województw, na termometrach zobaczymy typowo letnie wartości.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Gdańsk, Suwałki - 19 stopni

Gorzów Wielkopolski, Lublin, Olsztyn - 20 stopni

Szczecin, Koszalin, Warszawa, Kielce, Kraków, Katowice, Wrocław, Opole, Poznań, Zielona Góra - 21 stopni

Rzeszów, Łódź, Białystok - 22 stopnie

Toruń, Bydgoszcz - 23 stopnie

