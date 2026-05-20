Zapowiadają burze i deszcze w 8 województwach. Pogodowy armagedon kwestią godzin

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-20 16:11

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na czwartek (21 maja 2026 r.) dla Polski. Eksperci wskazali na 8 województw, w których możliwe będą burze z opadami deszczu. Dobre wieści dotyczą temperatur. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie burza będzie straszyć mieszkańców.

Burza z piorunami, niebezpieczna pogoda

i

Autor: Unsplash.com Burza z piorunami, niebezpieczna pogoda

Podali najnowszą prognozę pogody dla Polski

Ciepło, ale również deszczowo i burzowo - tak wyglądają ostatnie godziny pod względem pogodowym. W prognozie IMGW na noc z 20 na 21 maja nie widać przełomu, a wręcz przeciwnie. Synoptycy zapowiadają:

  • Postępującą od zachodu ku centrum kraju strefę przelotnych opadów deszczu, początkowo możliwe burze. Na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, początkowo także możliwe burze.
  • Głównie w drugiej połowie nocy na wschodzie, północy i w centrum silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W zasięgu burz również porywisty wiatr.
  • Temperaturę minimalną od 8 do 11 stopni, miejscami w centrum i na południowym zachodzie 12°C. Cłodniej lokalnie na Pomorzu, około 7°C oraz w rejonie podgórskim Karpat, około 4 stopni.

Polecany artykuł:

Na to czekali Polacy! W ten dzień temperatura wystrzeli. Czy grozi nam upał?

Jaka będzie jutro pogoda? Czwartek, 21 maja

Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada sporo chmur, choć pod koniec dnia sytuacja na niebie będzie się poprawiać. Parasole nadal będą popularnym przedmiotem. - Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm, a w centrum i na północy miejscami 20 milimetrów - przekazują synoptycy IMGW w prognozie na 21 maja.

Na mapie IMGW widzimy prognozowane burze dla województw (stan na 15:50):

  • warmińsko-mazurskiego
  • kujawsko-pomorskiego
  • mazowieckiego
  • łódzkiego
  • świętokrzyskiego
  • śląskiego
  • opolskiego
  • małopolskiego

Eksperci z IMGW mają też dobre wieści w temacie temperatur maksymalnych. Oto prognozowane wartości dla dużych miast:

  • Gdańsk - 17 stopni
  • Koszalin - 18 stopni
  • Suwałki, Olsztyn - 20 stopni
  • Poznań, Gorzów Wielkopolski, Opole, Wrocław, Katowice - 20 stopni
  • Zielona Góra, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 21 stopni
  • Białystok, Lublin - 22 stopnie
  • Warszawa, Rzeszów - 23 stopnie

W prognozie ostrzeżeń IMGW na 21 i 24 maja widać alerty pierwszego stopnia dla północnej, centralnej i południowo zachodniej Polski. Warto śledzić mapę i lokalne komunikaty meteorologiczne.

Polecany artykuł:

Krzysztof Jackowski o pogodzie na 2026 rok. Takie lato przewiduje jasnowidz z C…
Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody
Pytanie 1 z 10
Gdzie spodziewane są opady deszczu?
Quiz o pogodzie [1]
Najbardziej deszczowe miejsce na świecie. Pada tu przez większość roku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA CZWARTEK
PROGNOZA IMGW