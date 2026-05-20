Zapowiadają burze i deszcze w 8 województwach. Pogodowy armagedon kwestią godzin

Podali najnowszą prognozę pogody dla Polski
Ciepło, ale również deszczowo i burzowo - tak wyglądają ostatnie godziny pod względem pogodowym. W prognozie IMGW na noc z 20 na 21 maja nie widać przełomu, a wręcz przeciwnie. Synoptycy zapowiadają:
- Postępującą od zachodu ku centrum kraju strefę przelotnych opadów deszczu, początkowo możliwe burze. Na wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu, początkowo także możliwe burze.
- Głównie w drugiej połowie nocy na wschodzie, północy i w centrum silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W zasięgu burz również porywisty wiatr.
- Temperaturę minimalną od 8 do 11 stopni, miejscami w centrum i na południowym zachodzie 12°C. Cłodniej lokalnie na Pomorzu, około 7°C oraz w rejonie podgórskim Karpat, około 4 stopni.
Jaka będzie jutro pogoda? Czwartek, 21 maja
Na czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada sporo chmur, choć pod koniec dnia sytuacja na niebie będzie się poprawiać. Parasole nadal będą popularnym przedmiotem. - Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm, a w centrum i na północy miejscami 20 milimetrów - przekazują synoptycy IMGW w prognozie na 21 maja.
Na mapie IMGW widzimy prognozowane burze dla województw (stan na 15:50):
- warmińsko-mazurskiego
- kujawsko-pomorskiego
- mazowieckiego
- łódzkiego
- świętokrzyskiego
- śląskiego
- opolskiego
- małopolskiego
Eksperci z IMGW mają też dobre wieści w temacie temperatur maksymalnych. Oto prognozowane wartości dla dużych miast:
- Gdańsk - 17 stopni
- Koszalin - 18 stopni
- Suwałki, Olsztyn - 20 stopni
- Poznań, Gorzów Wielkopolski, Opole, Wrocław, Katowice - 20 stopni
- Zielona Góra, Szczecin, Kielce, Kraków, Łódź, Toruń, Bydgoszcz - 21 stopni
- Białystok, Lublin - 22 stopnie
- Warszawa, Rzeszów - 23 stopnie
W prognozie ostrzeżeń IMGW na 21 i 24 maja widać alerty pierwszego stopnia dla północnej, centralnej i południowo zachodniej Polski. Warto śledzić mapę i lokalne komunikaty meteorologiczne.