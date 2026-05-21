Afrykańskie upały kontra gwałtowne burze. Polska w centrum pogodowego starcia?

Uderzenie gorąca w Polsce. Nowa prognoza pogody

W końcówce drugiej dekady maja pisaliśmy w "Super Expressie" o zapowiadanym ociepleniu. Optymistyczne prognozy IMGW zawierały nawet informacje o potencjalnych upałach. 24 maja termometry na zachodzie miały wskazać 30 stopni. Obecnie synoptycy skłaniają się ku temperaturach maksymalnych na poziomie 28 stopni Celsjusza, więc ciepłe bluzy pójdą w odstawkę. Na gorącą, wręcz ognistą wersję lata poczekamy do czerwca 2026 roku. To właśnie ten miesiąc spodoba się tym, którzy uwielbiają tropikalne warunki.

Przeczytaj tutaj: To idealny miesiąc na urlop w Polsce. Temperatury będą wyraźnie wyższe od wieloletniej normy

Tropikalne upały kontra gwałtowne burze. Jaka będzie pogoda w czerwcu?

Powyższe doniesienia potwierdza analiza pasjonatów i ekspertów z serwisu fanipogody.pl. - Lokalnie możliwe są temperatury rzędu 35–37°C, ale będą to najprawdopodobniej przypadki nieliczne i krótkotrwałe przy napływie zwrotnikowych mas powietrza. W czerwcu należy spodziewać się wyraźnego wzrostu aktywności burzowej. W naszej części Europy czerwiec może okazać się okresem bardziej groźnych zjawisk pogodowych - wskazują i alarmują twórcy wyżej wspominanej strony.

- Czerwiec może zainaugurować aktywniejszy etap sezonu burzowego. Burze w czerwcu mogą być bardziej dynamiczne i niebezpieczne niż majowe. Spodziewane są burze o zróżnicowanej genezie, czyli wewnątrzmasowe i frontowe. Prognozowane burze mogą przybierać formę zarówno superkomórek, jak i MCS-ów. Dodatkowo możliwe są zjawiska burzowe związane z napływem bardziej wilgotnych mas z południa i południowego wschodu, czyli z rejonów Morza Czarnego - dodają twórcy serwisu fanipogody.pl.

Oczywiście wspominana wyżej analiza dotyczy prognoz średnioterminowych i długoterminowych, więc wskazuje jedynie na obecne trendy. Wygląda na to, że końcówka maja przyniesie ochłodzenie w dniach 27-28 maja, a w połowie czerwca zrobi się bardzo gorąco. Prognozy codziennie aktualizujemy w "Super Expressie".

Źródła: fanipogody.pl, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Super Express

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Następne pytanie