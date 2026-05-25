Upał nawet w 10 województwach! Konkretne uderzenie gorąca kwestią godzin

Polacy notują gorący początek ostatniego tygodnia maja. Choć w prognozach IMGW pojawiło się już załamanie pogody, to nie jest ono kwestią najbliższych godzin. Na noc z 25 na 26 maja Instytut zapowiada:
- Zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h
- Temperaturę minimalną od 11°C do 14 stopni Celsjusza, jedynie na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około 10 stopni. Najcieplej powinno być na południowym zachodzie kraju, a najchłodniej na krańcach południowych.
- Synoptycy z IMGW nie wspominają słowem o opadach deszczu, ani tym bardziej burzach!
Prognozy na wtorek (Dzień Matki 2026) są gorące i to dosłownie. Z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w godzinach 14-15, w najgorętszych momentach dnia temperatury mogą dobić do 30 stopni, a lokalnie nawet przekroczyć granicę upałów. Chodzi o województwa:
- zachodniopomorskie
- lubuskie
- kujawsko-pomorskie
- wielkopolskie
- dolnośląskie
- opolskie
- małopolskie
- śląskie
- podkarpackie
- łódzkie
We wtorek grożą nam też inne, niebezpieczne zjawiska meteo. - Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 26 maja. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55-60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h - wskazuje Instytut.
Prognozowane temperatury dla największych miast:
- Suwałki - 20 stopni
- Olsztyn - 21 stopni
- Koszalin - 22 stopnie
- Białystok - 23 stopnie
- Warszawa, Łódź, Lublin - 25 stopni
- Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Rzeszów - 26 stopni
- Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Gorzów Wielkopolski - 27 stopni
- Szczecin, Zielona Góra - 29-30 stopni
Do czytelników apelujemy, aby w trakcie upałów i wzmożonej aktywności słońca, nie przebywać zbyt długo na zewnątrz bez czapek lub innego nakrycia głowy. Zadbajmy o bezpieczeństwo i odpowiedni poziom nawodnienia.