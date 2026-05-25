Upał nawet w 10 województwach! Konkretne uderzenie gorąca kwestią godzin

Konrad Marzec
2026-05-25 16:11

IMGW podał synoptyczną prognozę pogody na wtorek (26 maja 2026 r.). Dzień Matki będziemy świętować w towarzystwie gorących temperatur, a lokalnie nawet upałów. Eksperci z Instytutu wskazali 9 województw, w których termometry mogą pokazać 30 stopni lub więcej. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i co nas czeka w Polsce.

Upał i gorące temperatury w prognozie pogody

Autor: Unsplash.com

Oto najnowsza prognoza pogody dla Polski

Polacy notują gorący początek ostatniego tygodnia maja. Choć w prognozach IMGW pojawiło się już załamanie pogody, to nie jest ono kwestią najbliższych godzin. Na noc z 25 na 26 maja Instytut zapowiada:

  • Zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h
  • Temperaturę minimalną od 11°C do 14 stopni Celsjusza, jedynie na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około 10 stopni. Najcieplej powinno być na południowym zachodzie kraju, a najchłodniej na krańcach południowych.
  • Synoptycy z IMGW nie wspominają słowem o opadach deszczu, ani tym bardziej burzach!

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na wtorek 26 maja, czyli Dzień Matki

Prognozy na wtorek (Dzień Matki 2026) są gorące i to dosłownie. Z mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w godzinach 14-15, w najgorętszych momentach dnia temperatury mogą dobić do 30 stopni, a lokalnie nawet przekroczyć granicę upałów. Chodzi o województwa:

  • zachodniopomorskie
  • lubuskie
  • kujawsko-pomorskie
  • wielkopolskie
  • dolnośląskie
  • opolskie
  • małopolskie
  • śląskie
  • podkarpackie
  • łódzkie

We wtorek grożą nam też inne, niebezpieczne zjawiska meteo. - Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na 26 maja. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55-60 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h - wskazuje Instytut.

Prognozowane temperatury dla największych miast:

  • Suwałki - 20 stopni
  • Olsztyn - 21 stopni
  • Koszalin - 22 stopnie
  • Białystok - 23 stopnie
  • Warszawa, Łódź, Lublin - 25 stopni
  • Toruń, Bydgoszcz, Poznań, Rzeszów - 26 stopni
  • Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Gorzów Wielkopolski - 27 stopni
  • Szczecin, Zielona Góra - 29-30 stopni

Do czytelników apelujemy, aby w trakcie upałów i wzmożonej aktywności słońca, nie przebywać zbyt długo na zewnątrz bez czapek lub innego nakrycia głowy. Zadbajmy o bezpieczeństwo i odpowiedni poziom nawodnienia.

