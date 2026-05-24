Pogodowa zmiana o 180 stopni! Lada moment zapomnimy o burzach z gradem

Podali najnowszą prognozę pogody dla Polski

Niedziela w wielu rejonach Polski obfitowała w opady deszczu i burze. Niespokojna pogodowo końcówka weekendu sprawiła, że Polacy nerwowo zaczęli przeglądać prognozy na końcówkę maja. Tymczasem wygląda na to, że w najbliższych godzinach wiele się zmieni. W prognozie IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek (24/25 maja 2026 r.) widzimy m.in.:

Na południowym wschodzie oraz południu początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i zanikające burze! Prognozowaną wysokość opadów na południowym wschodzie miejscami około 10 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach i w czasie burz wiatr porywisty.

Temperaturę minimalną od 7 do 12 stopni, cieplej na południowym wschodzie od 13 do 15 stopni Celsjusza! Najzimniej będzie na północnym wschodzie, a najcieplej w okolicach Rzeszowa.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza IMGW na poniedziałek, 25 maja

W tytule artykułu pisaliśmy o zmianie o 180 stopni. W prognozach na poniedziałek nie widać żadnych opadów, ani tym bardziej burz. Na niebie dominować będzie słońce. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W Bieszczadach porywy wiatru 55 km/h. W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na 25 maja.

W wielu regionach zrobi się ciepło, a lokalnie nawet gorąco. Oto prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:

Suwałki, Koszalin, Olsztyn - 21 stopni

Gdańsk, Białystok - 22 stopnie

Szczecin, Opole - 23 stopnie

Lublin, Kielce, Łódź, Poznań, Gorzów Wielkopolski - 24 stopnie

Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów - 25 stopni

Kraków, Katowice, Zielona Góra - 26 stopni

Pogoda z dominującym słońcem i bardzo wysokimi temperaturami zostanie z nami przynajmniej do 26 maja. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".

