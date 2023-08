Tropikalne upały i burze jednego dnia! Pogoda na 15 sierpnia zaskoczy [Prognoza IMGW na 15.08.2023]

Sprawdzają się wcześniejsze prognozy na 15 sierpnia. We wtorek warunki atmosferyczne będą miały olbrzymi wpływ na plany Polaków. Upalne lato wprowadziło się do naszego kraju i w najbliższych godzinach z pewnością to odczujemy. Swoje zrobią również opady deszczu i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przekazał, że Polska będzie na skraju płytkiego i rozległego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Wysp Brytyjskich nad Morze Północne. W ciągu dnia na północnym zachodzie Polski pogodę będzie kształtować linia zbieżności. Z południowego zachodu będzie napływać powietrze zwrotnikowe, jedynie początkowo na północy będzie jeszcze zalegać powietrze polarne morskie ciepłe. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin?

IMGW podaje, że w ciągu dnia, na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie, jedynie na północy oraz Ziemi Lubuskiej zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze.

- Wysokość opadów w czasie burz około 15 mm. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-wschodni, w czasie burz porywy do 65 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h - przekazują synoptycy w prognozie na 15 sierpnia.

Pogoda na jutro. Upały i temperatura 15.08.2023

Tropikalne upały znów są w Polsce. We wtorek (15 sierpnia 2023 r.) nie powinniśmy zbyt długo przebywać na pełnym słońcu. - Temperatura maksymalna przeważnie od 31°C do 34 stopni Celsjusza; chłodniej w rejonach podgórskich od 28°C do 31°C, a nad samym morzem od 26°C do 28°C - podaje IMGW. Na 34-35 stopni mogą liczyć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, Warszawy, Poznania, a na Warmii i Mazurach możliwe nawet 35 stopni Celsjusza. W Gdańsku i na Helu w okolicach 30-31 stopni.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 15/16 sierpnia 2023 r.

Synoptycy Instytutu przewidują na noc z wtorku na środę pogodny klimat, jedynie na zachodzie i Pomorzu okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 21°C, w obszarach podgórskich od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, na zachodzie i Pomorzu zmienny z przewagą kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

