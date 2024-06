Wtorek jeszcze bez upałów. Prognoza IMGW na 25.06.2024

Jak już informowaliśmy wcześniej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada powrót upałów do Polski, i to jeszcze w czerwcu. Temperatura ma dobić do ekstremalnych wartości 35°C. Kiedy to się stanie? Z prognoz wynika, że w drugiej połowie tygodnia, więc wtorek (25 czerwca) nie powinien męczyć nas upałami. Co więcej, nie powinny też wystąpić groźne burze, które szalały nad Polską w ostatnich dniach. Poniżej szczegóły prognozy IMGW na 25.06.2024.

Noc z poniedziałku na wtorek (24/25 czerwca) będzie pogodna. Więcej ciemnych chmur jedynie we wschodniej połowie kraju. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu i mżawki, miejscami utworzą się krótkotrwałe mgły, które ograniczą widzialność do 500 m. Noc ciepła, na termometrach od 11°C do 15°C. Nieco chłodniej na Kaszubach i w górach, tam temperatura od 8°C do 10°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, od zachodu kraju skręcający na wschodni - zapowiada IMGW. We wtorek (25 czerwca) w ciągu dnia pochmurno, ale padać nie powinno. Zrobi się cieplej. Na termometrach maksymalnie od 23°C do 27°C. Nieco chłodniej nad morzem i w obszarach podgórskich Sudetów i Karpat, tam od 18°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza na południu kraju porywisty, z kierunków wschodnich.

