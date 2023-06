W nocy burze nie dadzą nam spać! Prognozy nie pozostawiają złudzeń

Dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron powiedział dla PAP, że noc z piątku na sobotę (30 czerwca / 1 lipca) będzie burzowa. W nocy strefa intensywniejszych opadów i burz przemieści się z zachodu na wschód, od Śląska aż po północno-wschodnią Polskę. Suma opadów w trakcie burz może wynieść do 20 mm, a wiatr osiągnie prędkość do 70 km/h. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, do 17 stopni na południu i wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W sobotę (1 lipca) w południowo-wschodniej Polsce spadnie deszcz. Wystąpią też burze z gradem. Suma opadów wyniesie do 30 mm. Porywy wiatru osiągną prędkość podczas burz do 75 km/h. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i w całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopnia Celsjusza na wybrzeżu, do 25 stopni na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

⚠️UWAGA⚠️‼️Dla woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego wydano dodatkowe ostrzeżenie #IMGW 2 stopnia o burzach z gradem.🌩️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. https://t.co/J2DtaaxnMS pic.twitter.com/GIz7E55Ks7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 30, 2023

