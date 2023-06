Nadciągają burze z gradem i deszcze. Eksperci wskazali, gdzie będzie najgorzej

Deszcz i burze nie odpuszczają, a do tego jeszcze to! [Prognoza IMGW na 29.06.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), prawie cały kontynent obejmują układy niżowe. Główne ośrodki niżu znajdują się nad zachodnią Rosją, Irlandią i Skandynawią. Jedynie krańce zachodnie Europy pozostają w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem nad południową Norwegią, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego przemieszczającego się po południu od zachodu w głąb kraju. Pozostajemy w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, tylko nad krańce zachodnie zacznie napływać chłodniejsze powietrze.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 1 lipca 2023?

Pierwszy dzień lipca może rozczarować. Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Nie obędzie się bez deszczu oraz burz - może wystąpić również grad.

- Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm - czytamy na stronie IMGW.

W sobotę (1 lipca) upałów i gorąca nie będzie, termometry wskażą do 25°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, na wybrzeżu i w obszarach podgórskich chłodniej od 18°C do 20°C - podają synoptycy.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 75 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (1.07.2023/2.07.2023)

Według prognoz IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (1.07.2023/2.07.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, na południowym wschodzie kraju zanikające burze. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Nad ranem na krańcach wschodnich lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu oraz w górach porywisty, przeważnie południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.