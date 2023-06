Nadchodzi czas miłosnych uniesień. Księżyc w pełni spowoduje wybuch namiętności!

Deszcz i burze nie odpuszczają, a do tego jeszcze to! [Prognoza IMGW na 29.06.2023]

Pełnia Koźlego Księżyca - skąd wzięła się nazwa?

Skąd wzięła się nazwa lipcowej pełni Księżyca? Dlaczego jest to Pełnia Koźlego Księżyca? Podobnie jak pozostałe określenia tego zjawiska, wywodzi się z indiańskich plemion i związana jest z innym zjawiskiem przyrodniczym. Mianowicie w lipcu odrasta poroże, które kozły zrzucają wiosną. To jednak nie jedyne określenie lipcowej pełni. Nazywana jest ona również "sienną" lub "burzową", co również związane jest z tym, co dzieje się w naturze o tej porze roku.

Kiedy przypada pełnia w lipcu 2023?

Księżyc osiągnie idealnie okrągły kształt w poniedziałek 3 lipca o godzinie 13:40. W takiej postaci będzie można go podziwiać również w nocy z poniedziałku na wtorek. Co ważne, będzie on znajdował się bardzo blisko orbity ziemskiej, dzięki czemu będzie on zdecydowanie większy i będzie świecił mocniejszym światłem. Takie zjawisko określane jest mianem Superksiężyca. Oznacza to, że lipcowa pełnia będzie wyjątkowa.

Jak oglądać Pełnię Koźlego Księżyca 2023?

Pełnia Księżyca jest zjawiskiem, które można podziwiać nawet bez wychodzenia z domu. Wystarczy spojrzeć za okno, by zobaczyć "koźli" lub - jak kto woli - "sienny" lub "burzowy" Księżyc. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Chociaż pełnia nastąpi wczesnym popołudniem, gdy na dworze będzie już jasno, okrągły księżyc można podziwiać również kilka godzin później, czyli w nocy. W tym przypadku warto pamiętać, że efekt jest jednak zdecydowanie ciekawszy, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem". W tym przypadku, bardzo przydatna może się okazać poniższa mapa, na której znajdziecie takie miejsca.

Ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. I nie chodzi tutaj o temperaturę, lecz zachmurzenie. Niebo powinno być bezchmurne, co o tej porze roku jest bardzo prawdopodobne, jednak mogą się zdarzyć "niespodzianki" w postaci chmur. Warto jednak na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Pełnia Księżyca wywoła eksplozję namiętności!

Księżyc w pełni to nie tylko piękne zjawisko, ale również anomalie, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie czy życie seksualne. Każda pełnia Księżyca niesie za sobą także negatywne skutki. Wiele osób może uskarżać się na bezsenność, przewlekłe bóle czy rozdrażnienie. Niektórzy mogą też lunatykować. Zdaniem wielu osób pełnia Księżyca ma ogromny wpływ - najczęściej pozytywny - na życie intymne. Księżycowe noce to idealny czas nie tylko na romantyczny spacer, ale również na miłosne uniesienia. W tym czasie wiele związków przeżywa prawdziwy rozkwit i wybuch namiętności.

