Pogoda na jutro: Noc z poniedziałku na wtorek, 27/28 stycznia 2025

Końcówka stycznia powinna nam się kojarzyć z chłodem, śniegiem i mrozem. Tymczasem w prognozach na wtorek (28 stycznia) widać nawet... 15 stopni na plusie. Zacznijmy jednak od nocy. IMGW podaje, że miejscami, głównie na południowym zachodzie, pojawią się opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem, a na szczytach Sudetów śniegu. Wiatr na południowym wschodzie porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h, na południu Podkarpacia do 75 km/h, wysoko w Sudetach do 60 km/h, w Tatrach około 80 km/h, a w Bieszczadach do 90 km/h. Temperatura na poziomie od 1 stopnia przy większych przejaśnieniach, do 6 stopni na zachodzie i południowym wschodzie. Minus jedynie w rejonach podgórskich Karpat i w górach.

Pogoda na wtorek: 15 stopni i nawet 10 mm deszczu [28.01.2025]

We wtorek trzeba być przygotowanym na utrudnienia, spowodowane opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Zachmurzenie będzie duże, jedynie na południu większe przejaśnienia. Parasole należy wyjąć z szafy i mieć przy sobie. Kolejnym problemem jest wiatr, który obniży (bardzo wysoką jak na styczniowe standardy) temperaturę odczuwalną. Spodziewamy się kolejnych ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miejscami, głównie w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze i Warmię opady deszczu. Na Dolnym Śląsku prognozowane sumy opadów do około 10 mm. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w partiach szczytowych do 6 cm. W rejonach podgórskich Karpat wiatr także dość silny, w południowej połowie kraju okresami porywisty, z kierunków południowych. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h, a w partiach szczytowych Karpat do 95 km/h - podaje IMGW w prognozie na 28 stycznia.

Pogoda w Polsce: Temperatura 28.01.2025

"Dwucyfrówki" na południu, południowym wschodzie, w centrum, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku - fani zimy muszą jeszcze poczekać na zimowe warunki.

- Temperatura maksymalna od 5 stopni Celsjusza na Przedgórzu Sudeckim i 6°C na północnym zachodzie, około 10°C w centrum do 14°C na południowym wschodzie; najcieplej, do 15°C lokalnie na południu w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego - podaje IMGW.

W najcieplejszych rejonach Polski będzie można wyjść na zewnątrz bez kurtki. Na ochłodzenie przyjdzie nam poczekać co najmniej do czwartku-piątku. Prognozy będziemy aktualizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu" i w serwisie pogodowym.

