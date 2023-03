Taki będzie pierwszy dzień wiosny! Opady deszczu to nie wszystko [Prognoza IMGW na 21.03.2023]

IMGW informuje, że we wtorek (21 marca 2023 r., pierwszy dzień kalendarzowej wiosny) północna i północno-zachodnia część kontynentu będzie pod wpływem układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu wyżów z centrami nad Balearami i Morzem Czarnym. Polska przejściowo dostanie się pod wpływ słabego klina wyżowego, jedynie na wschodzie kraju początkowo zaznaczy się obecność odsuwającej się na wschód zatoki niżowej. Będzie napływać nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Co to oznacza w kontekście pogody, która zostanie z nami w ciągu dnia?

Jaka będzie pogoda we wtorek, 21 marca?

Przed nami bardzo spokojny dzień. Co istotne, nie będziemy się mierzyć z warunkami atmosferycznymi, które zagrażają zdrowiu i życiu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać. - Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich - prognozują eksperci IMGW. Do kierowców apelujemy o ostrożność, bo droga momentami będzie śliska. Umiarkowany wiatr może delikatnie obniżyć temperaturę odczuwalną.

Pogoda na jutro. Temperatura w pierwszy dzień wiosny, 21.03.2023

W temacie temperatur nie ma wielkich rewelacji. Przyzwyczailiśmy się już do takich warunków i takowe będą z nami również podczas pierwszego dnia wiosny. - Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza do 12 st., jedynie na terenach podgórskich 6-7 stopni - podaje IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to na 12 stopni mogą liczyć mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania i Wrocławia. Zaledwie 9 stopni pokażą termometry w Białymstoku i Olsztynie.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę, 21/22 marca 2023

W nocy zachmurzenie będzie duże. Na północnym wschodzie pojawią się lokalne rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju liczne mgły ograniczające widzialność do 500 m, miejscami do 200 m. Opady deszczu postępujące stopniowo od północnego zachodu w głąb kraju. Temperatura minimalna od -2°C na terenach podgórskich, 0°C na Suwalszczyźnie, 1°C, 2°C we wschodniej połowie Polski oraz od 3°C do 8°C w centrum i na pozostałych obszarach. Wiatr na południowym wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze miejscami umiarkowany, w górach w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

