Taki będzie pierwszy dzień 2024 roku. Opady marznące i ulewy to nie wszystko [Prognoza IMGW na 1.01.2024]

Pogoda na jutro, 1 stycznia 2024. Prognoza na Nowy Rok nie zachwyca

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają na poniedziałek zachmurzenie przeważnie duże oraz okresami opady deszczu. Na północnym wschodzie i w Karpatach zmierzymy się z deszczem ze śniegiem i śniegiem, a jedynie na zachodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabszym deszczem. Niestety, na tym nie koniec informacji o trudnych warunkach atmosferycznych. Z utrudnieniami, wywołanymi przez pogodę zmierzą się m.in. kierowcy. Wiemy już, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza, ale polecamy aktualizować ostrzeżenia meteo.

- Na północy, północnym wschodzie oraz południowym wschodzie opady okresami umiarkowane i tutaj całkowita wysokość opadów miejscami do 15 mm. Na obszarze od Pomorza Gdańskiego po Suwalszczyznę oraz wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm, w Bieszczadach do 10 cm. Na Podlasiu pod koniec dnia możliwe także marznące opady, powodujące gołoledź. Na północy nad ranem zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 m - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 1 stycznia.

W poniedziałek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 5°C w centrum i nad morzem, do 8°C na zachodzie. Najcieplej powinno być w okolicach Zielonej Góry, a na przeciwległym biegunie znajdą się Suwałki i Białystok. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie i południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na północnym wschodzie południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy do około 85 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 1-2 stycznia 2024

Według prognoz IMGW, w nocy na północy, północnym wschodzie i częściowo w centrum zachmurzenie duże oraz opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na obszarze od Pomorza Wschodniego po Podlasie także śniegu. Na północnym wschodzie wysokość opadów do około 10 mm, a przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 10 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane, a opady jedynie lokalnie, głównie w górach. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od -6°C do -1°C, w dolinach karpackich około -3°C, na pozostałym obszarze od 0°C do 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni, na północnym wschodzie i północy wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach początkowo do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Naszym czytelnikom polecamy autorski quiz, dotyczący tematyki pogodowej