Nowy tydzień, nowy problem. Do śniegu i całodobowego mrozu dołączy to!

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 14/15 stycznia

Gołoledź, marznące opady deszczu, szklanka na drogach - te określenia często pojawiały się w ostatnich godzinach w kontekście prognozy pogody dla Polski. We wtorek (14 stycznia) IMGW opublikował ostrzeżenia drugiego stopnia. Środek tygodnia to brak wielkich zmian w pogodowym scenariuszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Początkowo na południowym wschodzie, a potem na północnym zachodzie, mieszkańcy będą mogli liczyć na przejaśnienia.

- Strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu przemieszczać się będzie przez centrum na południe kraju, od północy stopniowo zanikając. Przejściowo opady będą marznąć i powodować gołoledź oraz śliskość. W obszarach górskich i podgórskich głównie opady śniegu. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie kraju do 10 mm - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

Miejscami pojawią się silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -3 stopni Celsjusza, -2°C na południu, około -1°C w centrum, do 3°C na wybrzeżu. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu początkowo dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h, a w Karpatach do 60 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Zachęcamy do regularnego odświeżania ostrzeżeń IMGW! Uwaga na śliskie drogi i chodniki!

Pogoda na środę: IMGW zapowiada opady i jeszcze to

W prognozie IMGW czytamy, że w środę (15 stycznia) zachmurzenie będzie duże i całkowite, większe przejaśnienia miejscami na północy kraju. - Miejscami słabe opady deszczu i mżawki, a na południu i południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem i tam miejscami opady będą marznąć i powodować gołoledź oraz śliskość. W górach i rejonach podgórskich również opady śniegu - wyliczają eksperci.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Policjanci z KMP w Toruniu, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz przypominają o zdjęciu nogi z gazu. Warunki na drogach są trudne i w najbliższym czasie to się nie zmieni. Ostrzeżenia meteorologów będziemy aktualizować w "Super Expressie".

Nowa prognoza pogody. Temperatura 15.01.2025

Mamy ważną zmianę, w stosunku do początku tygodnia. Zdecydowanie więcej regionów odnotuje temperatury na plusie. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -3°C w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C; 3°C na przeważającym obszarze kraju, cieplej na wybrzeżu, do 5 stopni - podaje szczegóły IMGW.

Na wartości powyżej 5 stopni będziemy musieli poczekać przynajmniej do weekendu, niemniej zima powoli zaczyna się wycofywać. Jeśli pojawi się śnieg, to będą to epizody na terenach górskich. Kolejne prognozy już w środę na portalu "Super Expressu".

