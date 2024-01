Prognoza IMGW. Mróz w nocy ze środy na czwartek. Uwaga na gołoledź i mgły

W nocy ze środy na czwartek (10/11 stycznia) na południu i południowym zachodzie Polski niebo niemal bezchmurne. Na pozostałym obszarze kraju dużo więcej chmur i słabe opady śniegu. Najgorsza sytuacja będzie na północnym wschodzie. Tam zachmurzenie całkowite i pojawią się słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz lokalnie marznące opady mżawki lub słabego deszczu, wywołujące gołoledź. Uwaga na zamglenia i marznące mgły, które ograniczają widzialność do 500 m, zaś na zachodzie i północy okresami do 200 m. Nadal bardzo zimno, termometry pokażą lokalnie od -17°C na południu do około -9°C w centrum. Najcieplej na wybrzeżu, gdzie temperatura będzie dodatnia, do 2°C. Najzimniej w rejonach podgórskich Karpat, gdzie nocą temperatura spadnie do -19°C. - Na północy temperatura minimalna wystąpi początkowo, później wzrost temperatury o około 2°C. Wiatr na południu i południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wschodnim wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich - czytamy w komunikacie IMGW.

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW 11.01.2024

Czwartek (11 stycznia) będzie dniem pochmurnym. Spadnie śnieg, a na północy i północnym wschodzie możliwe też opady deszczu ze śniegiem, a - jak podaje IMGW - "do godzin południowych w pasie od Lubelszczyzny i południowego Podlasia, przez centrum, po Ziemię Lubuską możliwe marznące opady mżawki lub słabego deszczu, powodujące gołoledź". Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na południu. W górach -7°C, na południu -5°C. W centrum około zera, zaś najcieplej na wybrzeżu - do 4°C. - Po południu na północnym wschodzie szybki spadek temperatury poniżej 0°C, powodujący oblodzenie dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni; na wybrzeżu wiatr okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

O tym, jaka będzie pogoda w kolejnych dniach dowiesz się z artykułu Uderzenie ciepła i nagła zmiana w pogodzie. W styczniu dwucyfrowa temperatura na plusie!

Źródło: IMGW

Najśmieszniejsze memy o zimie. Zobacz poniższą galerię

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej