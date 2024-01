i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Nawet 10 stopni na plusie mogą odnotować termometry w Polsce w drugiej połowie stycznia

Do Polski dotrze zwrotnikowe powietrze

Uderzenie ciepła i nagła zmiana w pogodzie. W styczniu dwucyfrowa temperatura na plusie!

Od kilku dni Polska zmaga się z mrozami, ale w przyszłym tygodniu, tj. w drugiej połowie stycznia, to ma się zmienić. Według najnowszych prognoz nasz kraj obejmie swoim zasięgiem wyż znad Wysp Brytyjskich, który ściąga do Europy powietrze aż z Wysp Kanaryjskich. To dlatego temperatury w Polsce wzrosną niedługo do kilku stopni na plusie, a nawet więcej.