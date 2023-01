Śnieżyce i porywisty wiatr powrócą! Padły daty

Śnieg, wichury i drastyczny spadek ciśnienia. Prognoza dla Polski

Jak informuje portal twojapogoda.pl, "nad Polskę nadciągną śnieżyce, ulewy i porywisty wiatr". Do tej pory za pogodę w Polsce odpowiadał potężny wyż Beata, który słabnie. Jego miejsca zajmie niż znad Skandynawii, który przyniesie załamanie pogody, stabilnej w ostatnich dniach. Nastąpi też drastyczny spadek ciśnienia. Jeszcze niedawno na barometrach było 1040 hPa. Wkrótce będzie to raptem 960 hPa. To kiepskie wiadomości dla meteopatów, którzy mogą odczuwać "łamanie w kościach", a także ból głowy, rozkojarzenie, powolną reakcję na bodźce i senność. Najbliższe dni to także udręka dla seniorów, cierpiących na choroby układu krążenia. W najbliższym czasie mogą nasilić się objawy chorobowe i stany bólowe.

Przez kilka najbliższych dni nic się jeszcze nie zmieni. Dni będą pochmurne, z niewielkimi przejaśnieniami, ale też z bardzo słabymi opadami oraz słabym wiatrem. Wszystko zmieni się w nocy z niedzieli na poniedziałek (29/30 stycznia). Powrócą obfite opady deszczu i śniegu. Na początku przyszłego tygodnia spadnie 1-5 cm śniegu. Tylko miejscami, głównie na północnym wschodzie Polski, do 10 cm. Jeszcze więcej białego puchu spodziewamy się w górach. To dobra wiadomość dla tych, którzy w nadchodzących dniach mają spędzić ferie zimowe w tej części kraju.

Śnieżyce nie utrzymają się długo, ledwie kilka dni, ponieważ mróz będzie niewielki, a z czasem ma się ocieplić. Tego typu zjawiska, tj. krótkotrwałe powroty śnieżyc i mrozu mogą tej zimy zdarzyć się jeszcze kilkukrotnie.

W Polsce śnieg i mróz. Tymczasem w Europie 20 stopni na plusie i powodzie. Szczegóły w artykule Szaleństwo w Europie. Wiosna w styczniu, ulewy i powodzie wyparły śnieg i mróz [Zdjęcia]

Źródło: TwojaPogoda.pl

QUIZ. 10 zaskakujących faktów o śniegu. Nie znać odpowiedzi na te pytania to wstyd! Pytanie 1 z 10 1. Z jaką prędkością najczęściej opadają płatki śniegu? 3 km/h 5 km/h 4 km/h Dalej