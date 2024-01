Śnieżyce i ostre mrozy powracają! W środku tygodnia czeka nas pogodowe starcie

Powrót do pracy zakłócony przez pogodę! Marznące opady, szklanka na drogach i jeszcze to [Prognoza IMGW na 2.01.2024]

Pogoda na jutro, 3 stycznia 2024: Środa ze śniegiem i konkretnym mrozem

Wygląda na to, że przynajmniej w kilku regionach Polski zima wygrywa walkę z jesienią. Prognoza synoptyków IMGW na środę zawiera ostrzeżenia przed niepożądanymi zjawiskami meteo. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu. - Lokalnie możliwe burze, na północnym wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami na północnym wschodzie deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie okresami śnieg o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm - ostrzegają eksperci z Instytutu.

- Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm w Sudetach i o 5 cm do 10 cm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie od -6 stopni Celsjusza do 0°C i na pozostałym obszarze kraju od 1°C na Pomorzu Wschodnim, około 5°C w rejonach podgórskich Karpat, do 10°C na południowym zachodzie - wskazuje IMGW w prognozie na 3 stycznia.

Najgorsze warunki zapanują na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu, a na przeciwległym biegunie znajdą się Śląsk, Dolny Śląsk, Lubuskie i Wielkopolska. W tych czterech województwach termometry mogą pokazać tam nawet dwucyfrowe wartości. Jesień nie daje zatem za wygraną. Wiemy też, gdzie temperatura odczuwalna zostanie wyraźnie zmniejszona.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni. Na wybrzeżu wschodnim porywy wiatru do 65 km/h, w górach do 100 km/h. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Wskazane jest obserwowanie ostrzeżeń IMGW i zwracanie uwagi na potencjalne utrudnienia, spowodowane przez pogodę.

W nocy ze środy na czwartek nie będzie spokojnie. Odnotujemy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z opadami deszczu - na północnym wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, lokalnie na północnym wschodzie marznący deszcz powodujący gołoledź. Prognozowana wysokość opadów około 10 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm na północnym wschodzie i o 6 cm do 10 cm w górach. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od -9°C do -2°C, na pozostałym obszarze od -1°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na północnym wschodzie wschodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy. Na wybrzeżu wschodnim porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h; w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

