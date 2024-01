Powrót do pracy zakłócony przez pogodę! Marznące opady, szklanka na drogach i jeszcze to [Prognoza IMGW na 2.01.2024]

Pogoda na jutro (wtorek, 2 stycznia 2024) interesuje przede wszystkim tych, którzy po dłuższym weekendzie wracają do pracy. Niestety, specjaliści od meteorologii nie mają dobrych wieści. W naszym kraju dojdzie do starcia jesieni z zimą, co negatywnie wpłynie na otaczający nas krajobraz. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Gdzieniegdzie na północnym wschodzie możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm w Sudetach Zachodnich. Temperatura maksymalna od -3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 3°C w centrum i w rejonach podgórskich, do 7°C na południu - informuje IMGW w prognozie synoptycznej na 2 stycznia. Na Podlasiu utrzyma się całodobowy mróz. Podobny scenariusz możliwy jest na Warmii i Mazurach. Najcieplej będzie w Lubuskiem i na Śląsku.

Według ekspertów z Instytutu, we wtorek wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych. Porywy wiatru na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h - w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na jutro. Oto prognoza na noc z wtorku na środę, 2-3 stycznia

Z prognozy IMGW wynika, że noc z wtorku na środę nie będzie spokojna. Zachmurzenie ponownie na poziomie dużym, gdzieniegdzie nawet całkowite z opadami deszczu, we wschodniej połowie kraju i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na północy i wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami drogi i chodniki śliskie - do kierowców i pieszych będziemy apelować o wzmożoną czujność.

Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, tylko w Bieszczadach do około 20 mm, a na południu Dolnego Śląska do 25 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej od Pomorza przez Mazowsze po Podlasie i Lubelszczyznę o 5 cm, w Karpatach o 10-15 cm. Temperatura minimalna od -8°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum i na Pomorzu, do 4°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich do 65 km/h, w Karpatach do 110 km/h i w Sudetach do 120 km/h. Na północnym wschodzie i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Zalecamy śledzenie komunikatów meteo, ostrzeżeń IMGW i prognoz serwisu pogoda.se.pl.

