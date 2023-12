Nawet 40 cm śniegu spadnie w kilka godzin. Potężna śnieżyca już mknie do Polski

Intensywne opady śniegu, ale i marznący deszcz powodujący gołoledź - to ostrzeżenia IMGW na sobotę, 2 grudnia. Biały puch przykryje głównie południową część Polski, gdzie wydano żółte i pomarańczowe alerty, wliczając takie regiony, jak: Dolny Śląsk, Opolskie, Śląsk, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna, Małopolska i Podkarpacie. W południowo-wschodniej części kraju zaczęło już sypać z piątku na sobotę, ale największy śnieg dopiero przed nami. Jak informuje PAP, najwięcej białego śniegu przybędzie w górach, bo od 40-55 cm, a w Karpatach nawet 65. W na południu województwa lubelskiego przyrost pokrywy śnieżnej jest natomiast szacowany na 30-40 cm. Z kolei na Śląsku i Podkarpaciu będzie to 20 cm, a w Małopolsce 25. Temperatura maksymalna, ale w dzień, wyniesie od minus 3 do 0 stopni, z wyjątkiem w postaci wybrzeża, gdzie mogą być nawet 4 kreski na plusie. W nocy z soboty na niedzielę, 3 grudnia, zaatakują znowu duże mrozy, a kilkanaście stopni na minusie będzie nawet w Wielkopolsce.

Kierowcy, uwaga na marznący deszcz

Ostrzeżenia IMGW na sobotę, 2 grudnia, dotyczą nie tylko śniegu, ale również marznącego deszczu. Zgodnie z prognozami pojawi się on tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale opady będą na tyle duże, że mogą uprzykrzyć życie tamtejszym kierowcom. Pogoda powinna się poprawić w niedzielę, 3 grudnia, bo mimo że Polska będzie przykryta chmurami, to śnieg, o ile w ogóle się pojawi, będzie już tylko przelotny.

