Noc z niedzieli na poniedziałek (17/18 listopada) będzie pochmurna. IMGW prognozuje przelotny deszcz, a miejscami na północy kraju i w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem lub śnieg. Burze możliwe na Wybrzeżu Wschodnim. Najchłodniej na Podkarpaciu, tam od -2°C. Najcieplej na wybrzeżu, do 5°C na wybrzeżu. Na Podhalu możliwy mróz do -4°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru około 90 km/h - zapowiada IMGW.

Poniedziałek (18 listopada) zapowiada się jako dzień pochmurny. Prognozowane są opady deszczu, szczególnie na południu i północy Polski. Możliwy deszcz ze śniegiem lub śnieg. Biały puch spadnie w górach. Możliwe są też burze na wybrzeżu. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam niewiele powyżej zera. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach od 3°C do 6°C. - Wiatr umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu i obszarach podgórskich Karpat około 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru około 80 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Od czwartku do soboty prognozowane są chłodniejsze dni📉. Pamiętając o niższej sprawdzalności prognoz w dłuższym terminie, spoglądamy dalej. Od niedzieli może pojawić się cieplejszy📈 okres, jednak warto mieć na uwadze, że jest to jeden z możliwych scenariuszy.… pic.twitter.com/rTRLRibYnK— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 17, 2024