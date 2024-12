Spis treści

Pogoda w wigilijną noc. Prognoza IMGW 24/25.12.2024

Wigilijna noc będzie pochmurna, a na południowym wschodzie kraju całkowite wręcz zachmurzenie. Na krańcach północno zachodnich prognozowane są słabe opady deszczu, na wschodzie i południu Polski deszczu ze śniegiem oraz śnieg. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Możliwe również mgły marznące. Najchłodniej na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich Karpat. Tam termometry pokażą od 5°C do -4°C. We wschodniej Polsce od -3°C, -2°C. W centrum około zera, a najcieplej w zachodniej części wybrzeża, tam do 3°C. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie północny i północno-wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

Taka będzie pogoda w pierwszy dzień świąt. Prognoza IMGW 25.12.2024

W Boże Narodzenia słaby deszcz na północy kraju, zaś na Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem i śnieg. Słabe opady śniegu możliwe również na południowym wschodzie kraju. Nadal występować będą mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 200 metrów. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam lekki mróz. Na wschodzie i południu kraju nieco powyżej zera, zaś w zachodniej Polsce najcieplej. Tam termometry pokażą 5-6°C. - Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni tylko na południowym wschodzie z kierunków północnych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, tam też zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

