Powrót do pracy zakłócony przez pogodę! Marznące opady, szklanka na drogach i jeszcze to [Prognoza IMGW na 2.01.2024]

Pogodowy koszmar zacznie się w nocy. IMGW ostrzega

Noc ze środy na czwartek (3/4 stycznia) będzie pochmurna na przeważającym obszarze kraju. Więcej przejaśnień na południu i południowym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie oraz w górach spadnie śnieg, miejscami w centrum, na Pomorzu oraz obszarach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, zaś na pozostałym obszarze - deszcz. - Miejscami na północnym wschodzie oraz Pomorzu Gdańskim możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź - informuje IMGW. Prognozowana suma opadów na Kujawach oraz obszarach podgórskich w Sudetach od 10 mm do 12 mm. Na Pomorzu Gdańskim oraz w górach może spaść od 10 cm do 12 cm śniegu.

Sytuacja z nocnymi opadami jest na tyle poważna, że IMGW wydało alerty meteo II stopnia dla województw:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego

Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na północnym wschodzie. Tam termometry pokażą od -8°C do -2°C. Na pozostałym obszarze od 2°C, 3°C na Podhalu i miejscami w centrum do nawet 7°C na południowym zachodzie. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem również dość silny, okresami porywisty, południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie wschodni. Nad morzem i na obszarach podgórskich w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 100 km/h - prognozuje IMGW. Możliwe zamiecie i zawieje śnieżne na Pomorzu Gdańskim oraz wysoko w górach.

Pogoda na czwartek. Prognoza IMGW na 4.01.2024

W czwartek (4 stycznia) w północno-wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Gdańskim nadal sporo chmur i opady śniegu. Spaść ma kolejne 5-8 cm białego puchu. - Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady deszczu, na obszarach podgórskich i miejscami na pojezierzach pomorskich oraz w centrum deszczu ze śniegiem, w górach śniegu - informuje IMGW. W górach może spaść 5-10 cm śniegu. Przejściowo w północno-wschodniej połowie kraju możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam termometry pokażą od -7°C do -2°C. Na pozostałym obszarze bez mrozu - temperatura od 1°C miejscami na Mazowszu, około 3°C na Kujawach i Podhalu do 7°C na Ziemi Lubuskiej i m.in. w Małopolsce. Najcieplej na Dolnym Śląsku - aż 9°C. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południu i zachodzie w porywach do 65 km/h, na północnym wschodzie wschodni i północno-wschodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h - zapowiada IMGW. Wiatr spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne wysoko w górach.

Źródło: IMGW

Dla północnego wschodu Polski, w pasie od Gdańska po Białystok, obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu (miejscami 10-15 cm). W niektórych miejscach zrobiło się już biało! ☃️Płn. Mazowsze. Fot. T. Szewczak 📸#IMGW #meteo #śnieg #zima #styczeń pic.twitter.com/1VilKecAoZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 3, 2024

