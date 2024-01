Czerwone, pomarańczowe i żółte alerty IMGW dla Polski. Pogoda szaleje

Powrót do pracy zakłócony przez pogodę! Marznące opady, szklanka na drogach i jeszcze to [Prognoza IMGW na 2.01.2024]

Pogoda na środę zwiastowała kolejny odcinek starcia jesieni z zimą. Widzimy to również w ostrzeżeniach IMGW, które obowiązują 3 stycznia w naszym kraju. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz w województwie pomorskim Instytut ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu. - Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, miejscami 15 cm - czytamy w komunikacie dla Gdańska. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 80%. Alert pierwszego stopnia (żółty) wygasa o godzinie 20:00, ale możliwe są aktualizacje.

To nie wszystko! W kilku powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, na Pomorzu, Mazowszu, Warmii i Mazurach i Podlasiu obowiązuje pomarańczowy alarm (drugiego stopnia) dotyczący opadów marznących. - Prognozowane są słabe, przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie dla Elbląga. Meteorolodzy zwracają uwagę, że ostrzeżenia mogą zostać wydłużone.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU 1° / OPADY MARZNĄCE 2°❄️Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 cm. 🌧️Prognozowane są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.➡️https://t.co/DIkhkQRy0k pic.twitter.com/GDkeuGEyf7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 2, 2024

Czerwony alarm IMGW w Polsce. Chodzi o roztopy [3.01.2023]

Ostrzeżenie trzeciego stopnia od IMGW obowiązuje w powiecie karkonoskim i w Jeleniej Górze. To najwyższy możliwy alert meteo od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc trzeba zachować ostrożność. Ma on związek z dodatnimi temperaturami, które zapanują w tym regionie.

- Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Suma opadów deszczu od 20 mm do 30 mm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 25 km/h, w porywach do 60 km/h, z południa i południowego zachodu - informuje IMGW w ostrzeżeniu przed roztopami.

Na tym jednak nie koniec - niebezpieczna pogoda zmusiła synoptyków do zaktualizowania ostrzeżeń hydrologicznych. W Wielkopolsce mamy alerty trzeciego stopnia. - Wskutek spływu wód opadowych, w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy oraz w Korzeńsku na Orli prognozowane są ponowne stopniowe wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów alarmowych - alarmują eksperci.

⚠️UWAGA⚠️‼️AKTUALIZACJA OSTRZEŻEŃ HYDROLOGICZNYCH #IMGW‼️🌊WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH / ALARMOWYCH🌧️W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych i silnym wiatrem na Wybrzeżu zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne.Informacje:https://t.co/SSYrnlCQPP pic.twitter.com/vwpnS7owIG— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 2, 2024

W najbliższych godzinach i dniach pogoda będzie wyjątkowo dynamiczna. Zachęcamy do śledzenia prognoz, które będziemy regularnie odświeżać w naszym serwisie.