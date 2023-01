Śnieg i mróz atakują. Klin wyżowy wędruje po Polsce [Prognoza IMGW na 28.01.2023]

Nawet -5 stopni w ciągu dnia i marznące opady to nie wszystko! Złowieszcza prognoza na weekend

To już przesądzone

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w sobotę (28 stycznia 2023 r.) klin wyżowy, związany z wyżem znad Atlantyku, przemieści się z północy nad centralną Polskę. Rozmywający się front chłodny powoli przesunie się z centrum nad południową część kraju. Będzie napływać powietrze polarne morskie. Odczujemy niewielkie zmiany ciśnienia. - W dzień zachmurzenie duże, na północy z większymi przejaśnieniami - podają synoptycy IMGW. Niestety nie obejdzie się bez trudnych warunków pogodowych.

Jaka będzie pogoda w sobotę, 28 stycznia?

Synoptycy IMGW prognozują, że za wyjątkiem północno zachodniej części kraju, występować będą słabe opady śniegu, co rzecz jasna negatywnie wpłynie na stan dróg. - Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków północnych, na północy kraju stopniowo skręcający na zachodni - informują eksperci Instytutu w prognozie na 28 stycznia. Tradycyjnie już apelujemy o ostrożność do kierowców, pieszych i wszystkich, którzy będą w sobotę podróżować po kraju. Przydadzą się również ciepłe płaszcze lub kurtki.

Pogoda na jutro. Temperatura 28.01.2023

Całodobowy mróz w weekend to bardzo realny scenariusz. Nie ma co liczyć na ocieplenie w Polsce, więc trzeba będzie poszukać innych sposobów na rozgrzanie się. - Temperatura maksymalna przeważnie od -1 stopnia Celsjusza do 1°C, w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie miejscami -2°C, a na Podhalu lokalnie -4°C - analizuje IMGW. Padający gdzieniegdzie śnieg może się utrzymać na powierzchni.

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę 28/29 stycznia 2023

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie rozpogodzenia. Miejscami dokuczać nam będą opady śniegu, na Pomorzu również deszczu ze śniegiem, a nad morzem deszczu.

- Na Pomorzu i Warmii przejściowo możliwe słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C na na południu i na północnym wschodzie, około -5°C w centrum, do -2°C na zachodzie, lokalnie w kotlinach karpackich -10°C, największy mróz kotlinach sudeckich miejscami -13°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich - przekazuje IMGW.

