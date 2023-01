W majówkę prawie jak latem? Sensacyjna prognoza pogody na wiosnę. Ciepło robi się na samą myśl!

Pogoda na wiosnę 2023 roku ma nas pozytywnie zaskoczyć. Po chłodnych, zimowych miesiącach możemy się spodziewać sporej dawki ciepła! Kiedy przyjdzie wiosna? Na pewno ta kalendarzowa zawita do nas jak co roku 21 marca. Ale wedle prognoz ciepło zrobi się znacznie szybciej. Już na przełomie grudnia i stycznia mieliśmy dni, gdy mogliśmy cieszyć się temperaturami powyżej 10 stopni Celsjusza. Jak podaje Onet.pl, powołując się na amerykańskie modele NOAA CFS, luty także może być wyjątkowo ciepły. Temperatury mają przekraczać normę, choć możliwe są jeszcze ataki zimy ze względu na zjawisko nagłego ocieplenia stratosferycznego. Zmiany w strukturze wiru polarnego mogą doprowadzić do jego podziału lub nawet rozpadu. Może to skutkować atakami zimy na północnej półkuli.

Prognoza na wiosnę. Marzec i kwiecień przyniosą ciepło!

Pogoda sezonowa na marzec wskazuje, że na wschodzie Europy średnia temperatura może przekraczać dotychczasową normę nawet o 2,4 stopnia Celsjusza. Jeżeli chodzi o prognozy na marzec to są one optymistyczne. Ma być ciepło, a opady nie będą większe niż dotychczas. Możliwy śnieg szybko rozpłynie się w promieniach słońca, zaś o mrozach będziemy mogli zapomnieć. O ile amerykańskie modele rzeczywiście się sprawdzą. Podobnie będzie w kwietniu. W tym miesiącu normy temperatury również mają być przekroczone o około 2 stopnie Celsjusza. - W Polsce w kwietniu wiosenna pogoda powinna już zdecydowanie przeważać. Temperatura zacznie przekraczać 15-20 st. C - podaje Onet. Przymrozki są możliwe, ale z pewnością nie będą nam przysłaniały wiosennej aury, której są stałym elementem.

W majówkę prawie jak latem?

Wiosna ma również pokazać swoje gorące oblicze! Szczyt wzrostu temperatury nastąpi w maju. - Wiosna rozwinie się w pełni, a okresami możemy wręcz mieć do czynienia z pierwszymi powiewami lata, w czasie których temperatura osiągnie i przekroczy 20-25 st. C - informuje Onet, opierając się na amerykańskich modelach. W południowych województwach możliwe są większe opady. Warto zaznaczyć, że modele mają spory margines błędu. Jednak z pewnością nikt by się nie obraził, gdyby powyższe prognozy pogody na wiosnę 2023 się sprawdziły.

