Antycyklon Beata rządzi w pogodzie. Dwucyfrowe mrozy atakują Polskę! To dopiero początek

Zima wraca do kraju

Marznące opady, ślizgawica, a na początku tygodnia jeszcze to! Pogoda da nam w kość [Prognoza IMGW na 23.01.2023]

We wtorek (24 stycznia 2023 r.) IMGW poinformował, że Europa Północna i częściowo Południowa w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad północnymi Niemcami i zachodnią Rosją. Polska znalazła się pod wpływem wspomnianego wyżu, w ciepłym powietrzu polarnym morskim. Wystąpił niewielki wzrost ciśnienia. W Warszawie w południe wyniosło ono 1024 hPa i nieznacznie wzrastało. A co nas czeka w środę? Pogoda przyniesie nieprzyjemną wersję zimy.

Jaka będzie pogoda w środę, 25 stycznia?

Śnieg i deszcz ze śniegiem, a tutaj nawet całodobowy mróz! Zima pokaże ponure oblicze [Prognoza IMGW na 25.01.2023]

Z prognozy IMGW na środę wynika, że zachmurzenie będzie całkowite i duże, jedynie w górach rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu, słabe opady mżawki, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano na południowym wschodzie możliwa jest marznąca mżawka powodująca gołoledź.

- Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr słaby, przeważnie zmienny, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni. W górach wiatr umiarkowany, północno-wschodni i wschodni - informują synoptycy.

Pogoda na jutro. Temperatura 24.01.2023

W środę możliwy jest całodobowy mróz, choć nie w całej Polsce. Takowy wystąpi w miejscach, gdzie lubimy spędzać wakacje. - Temperatura maksymalna od -1 stopni Celsjusza na Pomorzu, Mazurach i w rejonach podgórskich Karpat do około 2°C na pozostałym obszarze - przekazują meteorolodzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ubierzcie się ciepło i nie przebywajcie zbyt długo na mrozie!

Prognoza IMGW. Noc ze środy na czwartek 24/25 stycznia 2023

Na noc ze środy na czwartek zapowiadane jest zachmurzenie całkowite i duże, w rejonach podgórskich większe przejaśnienia, w górach rozpogodzenia. Lokalnie słabe opady śniegu, śniegu z deszczem, początkowo mżawki, na południowym wschodzie także marznącej i powodującej gołoledź. Miejscami mgła, także marznąca i ograniczająca widzialność do 200 metrów.

- Temperatura minimalna od -4°C, -6°C na północy oraz południowym wschodzie kraju do około -1°C na pozostałym obszarze; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od -9°C do -7°C, a w kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do -12°C. Wiatr słaby, tylko nad morzem i w górach umiarkowany, z kierunków południowych - prognozuje IMGW.

