Gdzie będzie padał śnieg? Prognoza synoptyczna IMGW

Zgodnie z prognozą synoptyczną Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do końca tygodnia możemy się spodziewać niewielkich mrozów, wyłączając tereny górskie i podgórskie, i opadów mieszanych. Wtorek, 24 stycznia, przywitał nas pochmurną pogodą, która utrzyma się do końca dnia. Rozpogodzenia są możliwe jedynie na północy, w górach i na Podhalu. W pozostałych regionach będzie mglisto, a na wschodzie i południu kraju są możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1°C do 4°C. Lepsza pogoda jest zapowiadana na środę, 25 stycznia, bo rozpogodzenia są możliwe w wielu regionach Polski. Mimo to na wschodzie znowu może pojawić się marznąca mżawka. Temperatura wyniesie od 0 do 4 stopni na plusie.

Jak informuje IMGW, w czwartek, 26 stycznia, do Polski zawitają ponownie opady deszczu ze śniegiem, które mają się jednak pojawić tylko nad morzem. W całym kraju znowu pochmurno, a rozpogodzenia możliwe tylko na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, mróz tylko na Podhalu, gdzie będą -2°C. W piątek, 27 stycznia, ciąg dalszy pochmurnej pogody, a lokalnie spadnie śnieg. Z kolei deszcz ze śniegiem ma nawiedzić północ kraju. Temperatura maksymalna od 0°C do 4°C, na Podhalu -4°C

Pogoda na weekend, 28-29 stycznia

Sobota, 28 stycznia, ma nas przywitać chmurami, ale jak informuje IMGW, z biegiem dnia będzie się rozpogadzać, z tym że od północy. Opady śniegu na południu i w centrum, ale i one będą zanikać. Temperatura maksymalna od -1°C do 3°C, na Podhalu -3°C.

- W niedzielę pochmurno z opadami śniegu, na północy także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0°C do 5°C, na Podhalu -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni - podaje IMGW.

Dziś, poza rejonami górskimi, najwięcej śniegu notowano na północnym wschodzie, południu oraz miejscami w centrum kraju. W ostatniej dobie obserwowaliśmy zmniejszanie się pokrywy śnieżnej.Fot. W. Bogaczyk#IMGW #zima #meteoimgw pic.twitter.com/LNVnXapTjm— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 24, 2023

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha Pytanie 1 z 10 W jakim kierunku wieje halny? W kierunku dolin W kierunku gór W obu kierunkach Dalej

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato

Lisy syberyjskie Rysia i Krysia miały być drogim kołnierzem, zamieszkały w przemyskiej Fundacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak odzyskać energię gdy za oknem szaro i smutno?

Posłuchaj porad Krystyny Mirek, autorki książki "Uwierz w szczęście"!