Śnieg i deszcz nie odpuszcza! Fatalne prognozy na Wielki Piątek

Śnieg i deszcz, a do tego stanie się to! Synoptycy ostrzegają. Może być niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 6.04.2023]

Śnieg i deszcz nie odpuszcza! Fatalne prognozy. Wiadomo, gdzie będzie najgorzej [ Prognoza IMGW na 7.04.2023]

Jak informuje IMGW, rejon Wysp Brytyjskich, Europa środkowa oraz wschodnia są w zasięgu niżów, a pogodę kształtują tam fronty atmosferyczne. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem wyżów. Przez Polskę przebiega strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a ze wschodu napływa cieplejsze powietrze, polarne morskie, jedynie zachodnia część kraju pozostaje w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Jaka będzie pogoda w piątek, 7 kwietnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w piątek (7 kwietnia 2023) zachmurzenie będzie na ogół duże. Przydadzą się parasole.

- Opady deszczu, na zachodzie i południu także deszczu ze śniegiem, w górach i na Podhalu opady śniegu. Lokalnie na Podhalu i w Tatrach może spaść około 5 cm śniegu - informuje IMGW.

Temperatura 7.04.2023

Jaka temperatura czeka nas w Wielki Piątek? Jak się okazuje, różnice w temperaturach będą dość duże w zależności od regionu.

- Temperatura maksymalna od około 0°C na południu do 8°C w centrum i 11°C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków północnych - czytamy na stronie IMGW.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z piątku na sobotę (7.04.2023/8.04.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z piątku na sobotę (7.04.2023/8.04.2023) zachmurzenie będzie duże, na wschodzie i północy okresami z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w obszarach podgórskich Karpat oraz w Karpatach i Sudetach opady śniegu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1°C na południu, około 3°C w centrum, do 7°C na północnym wschodzie; w obszarach podgórskich od -3°C do 1°C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, na zachodzie przeważnie zmienny, na wschodzie i północy z kierunków wschodnich.