Słońce zaszaleje, ale jest jeden problem. Synoptyk IMGW alarmuje

Pogoda na wtorek: Słońce kontra śnieg

Wtorek przyniesie kontrastową pogodę. Północ i północny wschód będą pochmurne z możliwymi opadami deszczu ze śniegiem lub śniegu. Reszta kraju może liczyć na słońce. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na wschodzie do 7 stopni na zachodzie. Na Podhalu około 0 stopni. IMGW zwraca uwagę na silniejsze podmuchy na wiatru! Na ogół wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, zwłaszcza nad morzem (do 60 km/h) i w północnej Polsce (do 50 km/h). Noc z wtorku na środę przyniesie przymrozki, nawet do -7 stopni Celsjusza w obszarach podgórskich.

Pogoda na środę i ostrzeżenie dla kierowców

Środa zapowiada się słonecznie, z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie spodziewane są słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie - od 6 stopni Celsjusza na wschodzie do 11 stopni na zachodzie. Wiatr pozostanie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

Synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka ostrzega, że na obszarach, gdzie wystąpią opady, lokalnie na drogach może być ślisko. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, o co regularnie apelujemy w serwisach "Super Expressu". Ostrzeżenia przed przymrozkami na przeważającym obszarze kraju będą obowiązywać do soboty, a na krańcach zachodnich do czwartku.

Pogoda w najbliższych dniach: