Przed dniem Wszystkich Świętych pogoda w Polsce nie zachwyci.

Większość kraju doświadczy umiarkowanego zachmurzenia i temperatur od 9°C do 13°C, jednak wiatr na północy może osiągać 60 km/h.

Nocą z 31 października na 1 listopada spodziewane są mgły i temperatury spadające do około 0°C.

Pogoda na 31.10.2025

Z najnowszych prognoz wynika, że w piątek 31 października w większości kraju możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na południu Polski zapowiada się nawet bezchmurne niebo. Jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 9°C do 13°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny, lokalnie południowy.

Noc z 31 października na 1 listopada: uwaga na mgły

Nocą zachmurzenie będzie małe, na północy i miejscami na wschodzie umiarkowane. Miejscami wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 5°C, cieplej nad morzem do 7°C, oraz lokalnie chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1°C. Wiatr słaby, na południowym zachodzie umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych.

Podsumowując, 31 października zapowiada się dość pogodny dzień, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturami w okolicach 9-13°C. Noc może być mglista, z temperaturami bliskimi zeru.

Silny wiatr. Alerty IMGW

Jeszcze w czwartek, 30 października doświadczymy silnego wiatru - IMGW wydało alerty.

Najmocniej ma wiać na krańcach północnych Polski - tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu – czytamy.

Natomiast alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

małopolskim,

podkarpackim,

pomorskim,

zachodniopomorskim,

kujawsko-pomorskim,

wielkopolskim,

łódzkim,

mazowieckim,

podlaskim,

warmińsko-mazurskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

opolskim.

- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu - ostrzegają eksperci IMGW.