- Przed dniem Wszystkich Świętych pogoda w Polsce nie zachwyci.
- Większość kraju doświadczy umiarkowanego zachmurzenia i temperatur od 9°C do 13°C, jednak wiatr na północy może osiągać 60 km/h.
- Nocą z 31 października na 1 listopada spodziewane są mgły i temperatury spadające do około 0°C.
Pogoda na 31.10.2025
Z najnowszych prognoz wynika, że w piątek 31 października w większości kraju możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na południu Polski zapowiada się nawet bezchmurne niebo. Jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 9°C do 13°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny, lokalnie południowy.
Polecany artykuł:
Noc z 31 października na 1 listopada: uwaga na mgły
Nocą zachmurzenie będzie małe, na północy i miejscami na wschodzie umiarkowane. Miejscami wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 5°C, cieplej nad morzem do 7°C, oraz lokalnie chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1°C. Wiatr słaby, na południowym zachodzie umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych.
Podsumowując, 31 października zapowiada się dość pogodny dzień, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturami w okolicach 9-13°C. Noc może być mglista, z temperaturami bliskimi zeru.
Silny wiatr. Alerty IMGW
Jeszcze w czwartek, 30 października doświadczymy silnego wiatru - IMGW wydało alerty.
Najmocniej ma wiać na krańcach północnych Polski - tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.
- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu – czytamy.
Natomiast alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:
- małopolskim,
- podkarpackim,
- pomorskim,
- zachodniopomorskim,
- kujawsko-pomorskim,
- wielkopolskim,
- łódzkim,
- mazowieckim,
- podlaskim,
- warmińsko-mazurskim,
- lubuskim,
- dolnośląskim,
- opolskim.
- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu - ostrzegają eksperci IMGW.