Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-10-30 10:50

Jaka będzie pogoda w piątek, 31 października? Czy czeka nas słoneczna aura, czy może powinniśmy przygotować się na deszczową i wietrzną pogodę? Sprawdźmy, co mówią prognozy! Szczegóły poniżej.

Silny wiatr nie odpuszcza, tutaj nawet 60 km/h. Tuż przed Wszystkimi Świętymi pogoda nie zachwyci. Prognoza na 31.10.2025

Autor: Pixabay.com
  • Przed dniem Wszystkich Świętych pogoda w Polsce nie zachwyci.
  • Większość kraju doświadczy umiarkowanego zachmurzenia i temperatur od 9°C do 13°C, jednak wiatr na północy może osiągać 60 km/h.
  • Nocą z 31 października na 1 listopada spodziewane są mgły i temperatury spadające do około 0°C.

Pogoda na 31.10.2025

Z najnowszych prognoz wynika, że w piątek 31 października w większości kraju możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na południu Polski zapowiada się nawet bezchmurne niebo. Jedynie na krańcach północno-wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 9°C do 13°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południu miejscami zmienny, lokalnie południowy.

Noc z 31 października na 1 listopada: uwaga na mgły

Nocą zachmurzenie będzie małe, na północy i miejscami na wschodzie umiarkowane. Miejscami wystąpią silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 5°C, cieplej nad morzem do 7°C, oraz lokalnie chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1°C. Wiatr słaby, na południowym zachodzie umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych.

Podsumowując, 31 października zapowiada się dość pogodny dzień, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturami w okolicach 9-13°C. Noc może być mglista, z temperaturami bliskimi zeru.

Silny wiatr. Alerty IMGW

Jeszcze w czwartek, 30 października doświadczymy silnego wiatru - IMGW wydało alerty. 

Najmocniej ma wiać na krańcach północnych Polski - tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu – czytamy. 

Natomiast alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

  • małopolskim,
  • podkarpackim,
  • pomorskim,
  • zachodniopomorskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • wielkopolskim,
  • łódzkim,
  • mazowieckim,
  • podlaskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • lubuskim,
  • dolnośląskim,
  • opolskim.

- Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu - ostrzegają eksperci IMGW.

