Nowy tydzień, nowy problem. Do śniegu i całodobowego mrozu dołączy to!

Pogoda na jutro: -17 stopni w nocy

Synoptycy z IMGW zapowiadali tydzień pełen pogodowych zmian. Część z nich odnotujemy już we wtorek. Najpierw przeanalizujemy najbliższą noc (13/14 stycznia). Nad morzem pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatury na obszarach podgórskich spadną do -17 stopni, a na przeważającym obszarze Polski do -6. Nad morzem porywisty wiatr osiągnie 75 km/h, więc tam temperatury odczuwalne będą bardzo niskie. Na obszarach podgórskich lokalnie wystąpią mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów. Kierowcy muszą bardzo uważać. Nawet jeśli na drogach będzie mniejszy ruch niż zazwyczaj, to trzeba zachować odpowiedni poziom koncentracji. Ta prognoza wygląda na mocno zimową, ale już w ciągu dnia rozpocznie się proces pogodowych zmian.

Pogoda na wtorek, 14 stycznia: Mniej śniegu i cieplej

Fani zimy będą rozczarowani, ponieważ we wtorek śniegu będzie zdecydowanie mniej, niż chociażby w weekend. Na północnym zachodzie kraju opady śniegu będą szybko przechodzić w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź. W wielu regionach zrobi się ślisko.

Strefa opadów będzie się w ciągu dnia przemieszczała do centrum i na północny wschód Polski. Na północy kraju prognozowana wysokość opadów deszczu do około 10 mm. Wiatr przeważnie umiarkowany, w centrum i na północy porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h - przekazuje w szczegółach IMGW.

Do kierowców apelujemy o ostrożność na drogach. Uważać powinni również piesi, gdyż chodniki w wielu miejscach będą śliskie. Wtorek przyniesie również ocieplenie. Całodobowy mróz utrzyma się na południu i południowym wschodzie. Minusy na termometrach w województwach:

lubelskim

podkarpackim

małopolskim

świętokrzyskim

śląskim

Nowa prognoza pogody. Temperatura 14.01.2025

Jak już wspominaliśmy wyżej, wtorek przyniesie ocieplenie. Nad północy temperatury zbliżą się do 5 stopni na plusie, więc śnieg zbyt długo się nie utrzyma. - Temperatura maksymalna od -2°C na południowym wschodzie, około 0°C w centrum do 4 stopni Celsjusza nad morzem - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wśród dużych miast najcieplejszym będzie Gdańsk (3 stopnie), najzimniejszym Rzeszów (-1 stopni Celsjusza).

Kolejne dni to dalszy ciąg procesu ocieplenia. Pod koniec tygodnia termometry wskażą nawet 7 stopni. Na zimę z prawdziwego zdarzenia będzie trzeba poczekać. Pozostaje obserwowanie zdjęć, takich jak te poniżej.

Obecnie najwyższa grubość pokrywy śnieżnej występuje na stacji Dolina Pięciu Stawów 122 cm, Kasprowy Wierch 85 cm, Śnieżka 71 cm, Zakopane 30 cm, Elbląg-Milejewo 11 cm. https://t.co/ohVqSVA5NN❄️ pic.twitter.com/nCDO4slQnb— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 13, 2025