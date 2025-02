Spis treści

Pogoda na jutro: -15 stopni mrozu i zimowe akcenty w prognozie na 12 lutego

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że zapowiadany na początku tygodnia atak zimy rzeczywiście nastąpi. Synoptycy wskazują, że w nocy temperatura minimalna wyniesie od -13 stopni Celsjusza, -10°C na wschodzie, do -3 nad morzem i na zachodzie. Co więcej - lokalnie w kotlinach górskich spadek temperatury do -15 stopni. Jeżeli ktoś musi wyjść z domu, to powinien włożyć najcieplejszy płaszcz. - Lokalnie na północy słabe opady śniegu, w części południowej kraju silne zamglenia - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W górach porywy wiatru do 80 km/h. W tym momencie przechodzimy do prognozy na środowy dzień.

Pogoda na środę: Mróz i śnieg również w ciągu dnia

W środku tygodnia słońce będzie dominować na niebie (za wyjątkiem zachodnich rejonów), ale nie oznacza to, że w Polsce zrobi się ciepło. Mało tego, gdzieniegdzie utrzyma się całodobowy mróz.

W części zachodniej kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i tam lokalnie słabe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni.. Na terenie Bieszczad porywy do 55 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w Tatrach do 55 km/h - podaje IMGW w prognozie na 12 lutego.

Nowa prognoza pogody. Temperatura 12.02.2025

W poprzedniej części artykułu sugerowaliśmy zimny i momentami zimowy środek tygodnia. IMGW podał szczegóły. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -2°C na północnym wschodzie, około 2°C w centrum, do 5°C na południu Polski - przeanalizowali synoptycy.

Mróz i/lub śnieg pojawią się w województwach:

zachodniopomorskim

podlaskim

warmińsko-mazurskim

pomorskim (lokalnie)

lubelskim

Prognozy będziemy aktualizować w lokalnych oddziałach "Super Expressu" i w pogodowym serwisie. Warto również śledzić ostrzeżenia IMGW i lokalne komunikaty meteorologiczne.