Przymrozki wracają do Polski! Nawet 3 stopnie mrozu w nocy. Gdzie będzie najzimniej?

IMGW ostrzega przed przymrozkami w nocy z 14 na 15 października, z temperaturą spadającą nawet do -3°C.

Najchłodniej będzie we wschodniej Polsce, a mgły mogą ograniczać widoczność do 100 m.

Sprawdź szczegóły prognozy na środę i dowiedz się, gdzie będzie najzimniej!

W nocy z wtorku na środę (14/15 października) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada, głównie w południowej Polsce. Wysokość opadów na Dolnym Śląsku do około 10 mm. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 100 m.

Przed nami bardzo chłodna noc, we wschodniej Polsce od zera do 2°C, z możliwymi przygruntowymi przymrozkami do około -3°C. W centrum około 4°C. Najcieplej w zachodniej części kraju oraz na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 8-9°C. - Wiatr słaby, nad morzem chwilami umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W szczytowych partiach Sudetów w porywach do 55 km/h – zapowiada IMGW.

Środa (15 października) zapowiada się na dzień pochmurny, początkowo również mglisty. Uwaga, mgły mogą ograniczać widzialność do 100 m. W dalszej części dnia możliwy przelotny deszcz w południowej i północnej Polsce. Temperatura maksymalna od 10°C w centrum do 14°C nad morzem. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 8°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni – przewiduje IMGW.

W kolejnych dniach podobna podobna. Jeszcze chłodniej ma się zrobić w weekend (18-19 października). Wówczas w wielu regionach Polski temperatura maksymalna nie przekroczy 10°C. Szczegóły w artykule Wiemy, kiedy wrócą przymrozki. Sprawdź prognozę IMGW i przygotuj kurtkę na falę chłodu

Źródło: IMGW

