Przełom w pogodzie. Na taki dzień czekali Polacy [Prognoza IMGW na 7.08.2024]

Burze to nie wszystko!

Załamanie pogody. Zaledwie 17 stopni i deszcz to nie wszystko! [Prognoza IMGW na 3.08.2024]

Pogoda w nocy z wtorku na środę. Mniej deszczu i ciepło

Przed nami spokojna noc, choć na krańcach wschodnich, początkowo możliwe będą zanikające przelotne opady deszczu. Kierujący muszą uważać na miejscowe mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów. Eksperci z IMGW nie spodziewają się silniejszych podmuchów wiatru. Temperatura nad morzem dojdzie do 18 stopni Celsjusza, chłodniej w Łódzkiem i Świętokrzyskiem - do 11 stopni. Nie odnotujemy ostrzeżeń, związanych z gwałtownymi zjawiskami meteo. Podobnie będzie w ciągu dnia, gdzie pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi.

Pogoda na jutro: Spokojna i ciepła środa przed nami

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali nam najnowszą prognozę na 7 sierpnia. W ciągu dnia zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, po południu we wschodniej połowie, a wieczorem także na południowym zachodzie wzrastające do dużego. - Wtedy możliwe przelotne opady deszczu - wskazuje IMGW.

Na przeważającym obszarze Polski dominować będzie przyjemna pogoda i nie przydadzą się parasole. Wiatr będzie słaby, na ogół zmienny, jedynie na zachodzie z kierunków południowych, a nad samym morzem wschodni. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 24 stopni Celsjusza do 29°C, chłodniej na Suwalszczyźnie i miejscami nad morzem 22°C, 23°C. Najcieplejsze będą województwa:

śląskie

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

małopolskie

opolskie

lubuskie

zachodniopomorskie

Powoli zbliżamy się do granicy upałów, ale w środę jeszcze nie powinniśmy przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Na ten moment wygląda na to, że najgorętsza wersja lata powróci do nas na początku przyszłego tygodnia. Prognozy będziemy rzecz jasna aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

Galeria ze zdjęciami: Niebezpieczna pogoda w Europie. Fotografie robią ogromne wrażenie