Prognoza pogody. Mróz i śnieg to kwestia godzin. Synoptycy nie mają wątpliwości

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (3 stycznia) należy spodziewać się "dynamicznej zimowej i wietrznej pogody". Wszystko "za sprawą wtórnego niżu nad Bałtykiem i napływu arktycznego powietrza". W sobotę (4 stycznia) sytuacja ustabilizuje się, lecz nadal będzie zimno i spadnie śnieg. Kolejna wyraźna zmiana pogody w niedzielę (5 stycznia). Do Polski napłynie cieplejsza masa powietrza z południowego zachodu. Śnieg zacznie przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź. Poniżej szczegóły prognozy na weekend z podziałem na poszczególne dni.

Prognoza pogody 3 stycznia

Według prognoz IMGW, w piątek (3 stycznia) możliwe są przelotne opady śniegu, a nawet lokalne burze. Na północy może spaść nawet 5 cm białego puchu. Na termometrach maksymalnie od –1°C do 2°C. - Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem bardzo silny od 50 km/h do 65 km/h, porywisty, zachodni i południowo zachodni. W północnej połowie kraju porywy wiatru do 75 km/h, nad morzem do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Wysoko w górach i na północy wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. W nocy możliwe burze i przelotne opady śniegu – przyrost pokrywy śnieżnej miejscami około 3-5 cm, w rejonach górskich Karpat o 10 cm - zapowiada IMGW.

Prognoza pogody 4 stycznia

W sobotę (4 stycznia) spaść może słaby śnieg. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około –5°C. Na południu i południowym wschodzie kraju –2°C. W centrum około zera, a najcieplej nad morzem, do 2°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - przewiduje IMGW.

Prognoza pogody 5 stycznia

Niedziela (5 stycznia) zapowiada się na dzień pochmurny, z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem od zachodu. Miejscami, szczególnie na zachodzie, południu i w centrum kraju, opady marznące mogą powodować gołoledź. Poranek może być jednak mroźny. Na południu kraju może być nawet –8°C. W centrum i na zachodzie około –4°C. Lekki mróz na północy kraju. W rejonach podgórskich nawet do – 15° C. W ciągu dnia cieplej, z temperaturą oscylującą wokół zera. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, powodujący miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW.

