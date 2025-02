Spis treści

Pogoda na jutro: -19 stopni, śnieg i marznąca mgła w nocy

Z mrozami mierzymy się już w trakcie weekendu, a najbliższa noc będzie pod tym względem bardzo wymagająca. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że w rejonach podgórskich Karpat temperatura lokalnie wyniesie około -19 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o tereny nizinne, najchłodniej będzie w południowo-zachodniej części kraju - tam od -15 do -13, lokalnie spadki do -17°C. - Miejscami na południu kraju słabe opady śniegu. Lokalnie silne zamglenia i mgły marznące osadzające szadź. W mgłach ograniczenie widzialności do 300 metrów - ostrzegają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na noc z 16 na 17 lutego.

Pogoda na poniedziałek: Opady śniegu i całodobowy mróz w prognozach

Na początku tygodnia zima nie da nam o sobie zapomnieć. Temperatury to jedno, ale na drogach z pewnością zrobi się ślisko. Do kierowców i pieszych będziemy apelować o zachowanie ostrożności, ponieważ warunki będą gdzieniegdzie ciężkie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie umiarkowane i duże.

- Tam lokalnie przelotne opady śniegu. Wiatr na północy i północnym wschodzie słaby i umiarkowany okresami porywisty, zachodni. W centrum i w południowej połowie kraju wiatr słaby, zmienny - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 17 lutego. Przy porywistym wietrze temperatury odczuwalne będą jeszcze niższe od tych, które sygnalizujemy powyżej. O poranku trzeba być przygotowanym na skrobanie szyb samochodów i odśnieżanie pojazdów.

Nowa prognoza pogody. Temperatura 17.02.2025

Druga połowa lutego przyniesie całodobowy mróz w wielu rejonach Polski. Temperatury maksymalne na poziomie -2 stopni Celsjusza i niższe pojawią się w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

wielkopolskim

małopolskim (południowe rejony)

Jak to wygląda we szczegółach? - Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od -3°C do 1°C, zimniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, od -7°C do -5°C - wylicza IMGW. Zadbajcie o ciepłą odzież i nie przebywajcie zbyt długo na mrozie. Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do drugiej połowy tygodnia. O szczegółach poinformujemy w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

