Powrót upałów, pojawi się też inny problem [Prognoza IMGW na 25.08.2023]

Powrót upałów, do tego burze i wichury do 90 km/h. Eksperci biją na alarm. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 25.08.2023]

Stwierdzono powrót upałów, nadal miejscami będzie gorąco - tak w skrócie moglibyśmy podsumować pogodę, która będzie z nami w drugiej części bieżącego tygodnia. Prognoza na piątek (24l5 sierpnia 2023 r.) nie jest optymistyczna. Gdzieniegdzie przydadzą się parasole, a widoczność będzie ograniczona. Synoptycy IMGW mają dobre wieści dla tych, którzy wybrali taki termin na odpoczynek nad morzem. Wielu powie, że takie temperatury są dla nich idealne.

Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podają w prognozie synoptycznej, że w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. - Przelotne opady deszczu i burze przemieszczające się z zachodu na wschód. Możliwy grad. Tylko na krańcach wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm - informuje IMGW w prognozie na piątek. Niestety, opadów będzie dużo. Wypoczywający w okolicach Gdańska będą zadowoleni, ponieważ słońce skutecznie przebije sie przez chmury.

Pogoda na dziś. Temperatura 25.08.2023

Jak już sygnalizowaliśmy wyżej - piątek będzie najprawdopodobniej kolejnym dniem z upałami. - Temperatura maksymalna od 26°C na Suwalszczyźnie i nad morzem oraz w dolinach karpackich do 32°C na południowym zachodzie i krańcach wschodnich - podaje IMGW. Upalne wartości znajdziemy w okolicach Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Opola, Wrocławia, Katowic, Rzeszowa i Lublina, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Torunia i Bydgoszczy. Bariera 30 stopni zostanie przekroczona. W Gdańsku ok. 28 stopni. Noc będzie szalona.

Pogoda IMGW na noc z piątku na sobotę, 25/26 sierpnia 2023

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. W Sudetach porywy do 80 km/h. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w naszym serwisie.