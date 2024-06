Powódź uderzyła w Polaków, a to nie koniec. Pogodowego kataklizmu ciąg dalszy [Prognoza IMGW na 5.06.2024]

Burze i ulewne deszcze do 55 mm nie odpuszczą. To się stanie za kilka godzin [Prognoza IMGW na 4.06.2024]

We wtorek informowaliśmy o rekordowych opadach deszczu w Polsce. Burze i ulewy w naszym kraju dały się we znaki m.in. mieszkańcom Małopolski i Śląska. Obrazki z Bielska-Białej przerażały. Sprawdzając prognozy na środek tygodnia, zwracaliśmy szczególną uwagę na opady i burze. Niestety, niebezpieczne zjawiska meteo postanowiły się u nas rozgościć. Synoptycy z IMGW ogłosili czerwony alarm dla południowej Polski. Już w nocy będzie nieciekawie.

Burze i ulewy nad Polską. Dramatyczna powódź błyskawiczna

Pogoda na jutro. Niebezpieczne warunki już w nocy

Z prognozy IMGW na noc z 4 na 5 czerwca wynika, że na południowym wschodzie i wschodzie okresami zachmurzenie będzie duże i tam odnotujemy zanikające przelotne opady deszczu i burze. - Suma opadów na południowym wschodzie i wschodzie kraju do około 15 mm - alarmują eksperci Instytutu.

W czasie burz wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h. Na południu miejscami życie kierowcom i pieszym będą utrudniały mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Na termometrach od 7 stopni na obszarach podgórskich, do nawet 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Tak wygląda nocna pora. A co nas czeka w ciągu dnia? Parasole nadal będą w użyciu.

Prognoza IMGW na środę, 5 czerwca 2024

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do umiarkowanego i dużego.

- Miejscami, głównie na północy, zachodzie oraz w rejonach podgórskich, przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem. Suma opadów miejscami na północy i zachodzie kraju do 15 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - przekazuje IMGW w prognozie na 5 czerwca.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22°C do 25 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C oraz nad morzem od 16°C do 20°C. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w okolicach Warszawy. Województwo mazowieckie powinno być wolne od opadów deszczu. Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w naszym serwisie oraz w lokalnych oddziałach.

