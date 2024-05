Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW na 2.05.2024

Noc ze środy na czwartek (1/2 maja) niemal bezchmurna. Na Podlasiu nad ranem lokalnie mogą wystąpić mgły, które ograniczają widzialność do 500 m. Najchłodniej na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry w nocy pokażą 6°C. W centrum około 11°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam do 14°C. Lokalnie w dolinach karpackich temperatura spadnie do zaledwie 2°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i południu okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h - prognozuje IMGW.

W czwartek (2 maja) na przeważającym obszarze kraju pogodnie, choć więcej chmur w południowych i zachodnich regionach. Po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słaby deszcz i burze, głównie w górach. Nadal ciepło, na termometrach maksymalnie od 20°C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24°C na południu i zachodzie, a najcieplej na wschodzie, gdzie termometry wskażą do 26°C. Nieco chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, bo około 18°C. - Wiatr zwykle umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h - zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

