Potężne ulewy i burze powracają! Tutaj nawet do 40 mm deszczu. Fatalna pogoda [Prognoza IMGW na 17.05.2023]

Co to jest?

Pogoda w Polsce oszalała i nie ma w tym stwierdzeniu nawet cienia przesady. Ulewne deszcze, burze, następnego dnia przełom, a kolejny przynosi... powrót do deszczowych klimatów. Wszystko wskazuje na to, że właśnie taki scenariusz ziści się w środę (17 maja 2023 r.). Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają ponury dzień, pełen niebezpiecznych zjawisk meteo. Jedno jest pewne - jeśli namawialiśmy niektórych Polaków na odłożenie parasoli, to teraz trzeba będzie się z tego wycofać.

Zdaniem ekspertów IMGW, w środę (17.05.2023 r.) zaobserwujemy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Natychmiast przechodzimy jednak do najgorszego.

- Opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. Na południu i wschodzie burze. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 15 do 25 mm, na południu do 40 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i południu porywisty, do 55 km/h z kierunków północnych i zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h - alarmują synoptycy Instytutu. Uważajcie na siebie i zwracajcie uwagę na ostrzeżenia IMGW, połączone z lokalnymi komunikatami meteo!

Pogoda na jutro. Temperatura 17.05.2023

Jeżeli są jakieś dobre wieści, dotyczące środy, to z pewnością chodzi tutaj o temperatury. W tym przypadku niewiele zmienia się w stosunku do początku tygodnia. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 12 stopni Celsjusza w centrum, na południowym zachodzie i nad morzem do 22°C na południowym wschodzie - wyliczają synoptycy IMGW. Jeśli chodzi o duże miasta, to najcieplej będzie w Lublinie (19-20 stopni), a aż osiem kresek mniej odczytają z termometrów mieszkańcy Katowic i Krakowa. Tam przydadzą się cieplejsze bluzy!

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 17/18 maja

Noc ze środy na czwartek (17/18 maja 2023 r.) zdaniem ekspertów IMGW nie będzie należała do spokojnych. Na północnym zachodzie zachmurzenie będzie małe na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie kraju.

- Na północnym zachodzie i zachodzie bez opadów. W pozostałej części kraju opady deszczu, miejscami na południu o natężeniu umiarkowanym. Na południowym wschodzie możliwe także burze i tutaj prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Na szczytach Tatr opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu powyżej 1800 m n.p.m. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm - alarmują synoptycy.

Temperatura minimalna od 3°C na północnym zachodzie, około 5°C w centrum kraju, do 7°C na wschodzie, w kotlinach sudeckich od 2°C do 4°C. Na północnym zachodzie prognozowany spadek temperatury do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Na wschodnim wybrzeżu pogoda przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływała na organizm człowieka. Na pozostałym obszarze Polski warunki biometeorologiczne będą głownie niekorzystne lub obojętnie, a na południu początkowo korzystne. 🌥️#IMGW #meteo #biometeo #pogoda #wtorek pic.twitter.com/oNoj78N6om— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 16, 2023

Sonda Boisz się burzy? tak, bardzo nie, wcale trochę się boję