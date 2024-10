Porywisty wiatr to zaledwie początek. Pogoda wyraźnie się popsuje

Deszcz, mgły i jeszcze to! Pogodowe zawirowania na początek tygodnia

Co mówi synoptyk IMGW?

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę, 29/30 października

Październik ma się ku końcowi, a pogoda wyraźnie chce nam przypomnieć, jaką porę roku mamy w kalendarzu. Jesień pokazała swoje nieco ponure oblicze. W nocy z wtorku na środę, zachmurzenie ponownie będzie duże, z większymi przejaśnieniami jedynie na południu Polski. - Miejscami opady deszczu lub mżawki. W kotlinach górskich mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Nad morzem porywy wiatru do 55 km/h - podaje IMGW. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 4 stopni w rejonach podgórskich, do nawet 12 nad morzem. Warto jednak pamiętać, że silniejszy wiatr obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda na środę: Deszcz i silny wiatr w prognozie IMGW na 30 października

W ciągu dnia - podobnie zresztą jak w nocy - zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami. Eksperci z IMGW, aktualizujący regularnie prognozę synoptyczną na stronie Instytutu, widzą dwa potencjalne problemy, związane z pogodą.

Miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, do 40 km/h, na północy kraju miejscami porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Parasole mogą się przydać we wszystkich województwach, choć konkretnych ulew się nie spodziewamy. W najbliższych godzinach będziemy też aktualizować prognozę opadów na 1 listopada (wszystkich Świętych). Na ten moment doniesienia meteorologów zmierzają w pozytywnym kierunku.

Pogoda na jutro. Temperatura 30.10.2024

W środku tygodnia nie będzie wielkich zmian, jeśli chodzi o wartości, odczytywane z termometrów. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 12 stopni Celsjusza nad morzem, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 17°C na Śląsku. Wyraźne ochłodzenie odnotujemy dopiero podczas długiego weekendu, a konkretnie 2 listopada. Spadkowi temperatur mogą towarzyszyć zimowe akcenty, m.in. deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie nawet pierwszy od dawien dawna śnieg na nizinach. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

