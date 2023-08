Poprawa pogody, ale są dwa problemy! Eksperci zdradzają szczegóły [Prognoza IMGW na 2.08.2023]

Początek tygodnia przyniósł Polakom sporo opadów deszczu i gdzieniegdzie również burzowych klimatów. W środku tygodnia (środa, 2 sierpnia 2023 r.) warunki atmosferyczne ulegną poprawie, ale to nie znaczy, że uwolniliśmy się od niepożądanych zjawisk meteo. Nie ma mowy o powrocie upałów, a niezbyt duża jak na tę porę roku aktywność słońca nie podoba się wczasowiczom. Pod tym względem próżno szukać przełomu. Pogoda ma zupełnie inne plany. Kurtek deszczowych nie powinniśmy chować głęboko do szafy.

Synoptycy IMGW wskazują, że w środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Na szczęście uwolnimy się od burzy, ale miejscami odnotujemy słabe przelotne opady deszczu - m.in. na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Deszcz może się pojawić również w Warszawie i okolicach. To nie jedyny problem!

- Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy do 80 km/h - wskazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na szczęście, najbardziej odczuwalne podmuchy będą w górach.

Prognoza IMGW na jutro. Temperatura 2.08.2023

Jak już wspominaliśmy wyżej, środa nie przyniesie upalnych wartości. Po raz kolejny rozczarowani będą wypoczywający nad morzem, którzy nie znajdą dobrych warunków do opalania na plaży. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od około 20 stopni Celsjusza na wybrzeżu i Pomorzu oraz w dolinach karpackich do 26°C na południowym zachodzie - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na środę. Na 25 stopni mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia i okolic. Może to podróż na Dolny Śląsk byłaby dobrym pomysłem?

Prognoza IMGW na noc ze środy na czwartek, 2/3 sierpnia 2023 r.

Eksperci z Instytutu podają, że w nocy ze środy na czwartek (2/3 sierpnia 2023 r.) zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na wschodzie, opady deszczu, głównie na południu i zachodzie kraju. Nad samym morzem możliwe słabe burze. Na południowym zachodzie prognozowane sumy opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 12°C na północnym zachodzie do 18°C na południowym zachodzie, tylko w dolinach górskich od 13°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na północy, południu i południowym zachodzie porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 90 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

