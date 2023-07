Pierwszy dzień sierpnia z burzami i wichurami. Wiemy, gdzie pogoda da nam w kość [Prognoza IMGW na 1.08.2023]

Czy to na pewno pełnia lata, czy może już jesień? To pytanie, które coraz częściej zadają sobie Polacy. Pogoda za oknami nie poprawia nastroju. Końcówka lipca przyniosła mnóstwo deszczu, burze i towarzyszące im wichury. Czy sierpień przyniesie przełom? Tego na razie nie przesądzamy, ale na pewno pierwszy dzień ósmego miesiąca roku nie będzie należał do przyjemnych. Synoptycy IMGW spodziewają się dominacji ponurej aury. Eksperci nie mają dobrych wieści dla tych, którzy właśnie rozpoczęli wczasy na północy kraju.

Pierwszy dzień sierpnia przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu słabe burze.

- Na południu oraz na Pomorzu i nad morzem prognozowana suma opadów do 20 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 80 km/h - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na wtorek. W rejonach zagrożonych burzami i ulewami warto śledzić lokalne komunikaty meteo i zwracać uwagę na ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro. Temperatura 1.08.2023

W często wybieranych przez wczasowiczów miejscach wartości, odczytywane z termometrów nie będą zachwycać. Gdzieniegdzie przydadzą się cieplejsze bluzy, a nawet kurtki. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19°C na Pomorzu i nad morzem do 23°C w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu, w dolinach górskich 17°C do 20 stopni Celsjusza - podaje IMGW. Na 25 stopni mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa i Lublina. Wypoczywający w okolicach Gdańska powinni się przygotować na temperatury rzędu 19-20 stopni.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 1/2 sierpnia

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę (1/2.08.2023 r.) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, opady deszczu, głównie na południu i wschodzie kraju. Na krańcach północnych i wschodnich możliwe słabe burze. Od południa Mazowsza i Lubelszczyzny po Małopolskę i Podkarpacie prognozowane sumy opadów do 25 mm - 30 mm. Lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C, tylko w dolinach górskich od 10°C do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w górach do 70 km/h. Prognozy będą aktualizowane w naszym serwisie.

Sonda Jaka pogoda jest najlepsza? Dużo śniegu i mróz Lato i słońce Jesień i liście na drogach Inna